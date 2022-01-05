Kalp krizi geçiren Christian Eriksen'in pes etmeye niyeti yok: Dünya Kupası'nda oynamak istiyorum

Danimarka'nın son yıllarda yetiştirdiği önemli isimlerden Christian Eriksen, Finlandiya ile 12 Haziran'da oynanan 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası B Grubu ilk maçının 43. dakikasında geçirdiği kalp krizinin ardından ölümden dönmüştü.



Saha içinde yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan 29 yaşındaki futbolcu, kalbine takılan pil sayesinde hayata tutunabildi. Inter, dramatik olayın ardından Danimarkalı oyuncunun sözleşmesini feshetti.



29 yaşındaki oyuncu, uzun zaman sonra sessizlilğini bozdu ve Danimarka televizyonuna konuştu. "Amacım Katar'daki Dünya Kupası'nda oynamak" diyen Eriksen, "Bu futbol oynama sevgisiyle ilgili bir şey, doktorlar iyi olduğumu söyledikten sonra kendimi futbol oynamadan görebilir miyim? Bir hedef, bir rüya. Milli Takım'a seçilip seçilemeyeceğim başka bir şey. Geri dönebileceğimden eminim. Eskisine göre farklı hissetmiyorum. Fiziksel olarak en üst şekilde döneceğim. Hedefim buf ve hala yeterince zamanım var" sözleriyle dönüş için ne kadar istekli olduğunu gösterdi.



Talihsiz olay esnasında beş dakika kalbinin durduğunu kaydeden Eriksen, "5 dakika ölüydüm. Ancak şu anda başka bir sorun olacağı konusunda bir endişem yok" ifadelerini kullandı.



Hislerinin kendisine futbol oynamamayı telkin etmediğini vurgulayan Eriksen, "Her şey bir yana, tüm bunların ardından burada olduğum için sanslıyım. Beş dakika öldüğüm için insanların bana çeçik göndermelerini istemiyorum; ancak çok özeldi, insanlar bana karşı çok iyiydi ve iyi dilekleri bana yardım etti" diye konuştu.



Yaşanan talihsiz olayla ilgili düşüncelerini dile getirmeye devam eden Eriksen, "İlk başta olayın ardından kalbimin ne olacağı konusunda çok dikkatliydim. Ancak tüm testleri yaptılar ve bir şey yok. Tekrar olacağı konusunda bir endişem yok" sözleriyle futbola dönme isteğini yineledi.



İtalya, sağlık sorunu bulunan oyuncuya oynama izni vermezken; Inter, Danimarkalı oyuncunun sözleşmesini feshetmişti. İngiltere, Hollanda ve Fransa'dan bazı takımların isimleri Eriksen'i kadrosuna katmaya sıcak bakıyor.

DALEY BLİND KALP PİLİYLE MAÇA ÇIKIYOR

2019 sezonunda Ajax'ın Valencia ile oynadığı maçta kalp ritmi bozukluğu teşhisi konulan Ajax'lı Dany Blind'in kalbine ICD denilen kap pili takılmıştı. Eriksen ile de bir dönem forma giyen hollandalı oyuncu, daha sonra yeşil sahalara dönmüştü. Blind, 26 Ağustos 2020'de Hertha ile oynanan hazırlık maçında bir anda yerde kalmış ve futbolcunun kalp pilinin bozulduğu açıklanmıştı.



İTALYA'NIN SAĞLIK HASSASİYETİ

İtalya'da sağlık konusunda hassasiyet gösteriliyor. Herhangi bir sorunu olana izin verilmiyor. Nedeni ise geçmişte yaşanan olaylar.



1977’de İtalya'nın Brescia şehrinde yer alan AC Perugia Calcio’nun orta saha oyuncusu Renato Curi, (24) Juventus'a karşı oynadığı maç esnasında kalp krizi geçirmiş ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Ölümünün yarattığı büyük üzüntü İtalyan halkını yasa boğarken, AC Perugia’nın stadyumuna Renato Curi’nin adı verilmişti.



2012 yılında Livorno’da kiralık olarak forma giyen 25 yaşındaki Piermario Morosini'nin sahada kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmesi, ülke genelinde büyük bir üzüntüye neden oldu.



2018 yılında ise Fiorentina’nın kaptanı Davide Astori’nin (31) Udinese maçı öncesinde kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetmesi büyük bir şok yaratmıştı.



Yaşanan bu travmalar nedeniyle, İtalyan futbolu sporcuların sağlığı konusunda oldukça sert yönetmeliklere sahip. İtalya'da her oyuncu tıbbi yeterlilik testinden geçmek zorunda. Spor Kardiyoloji Komitesi (COCIS) tarafından yılda bir yapılan sağlık testlerinin sonucuna göre sporcuların yeşil sahalara çıkmasına izin veriliyor. COCIS’in kuralları ise açık: Kalbinde sorun olan bir sporcunun profesyonel düzeyde futbol müsabakalarına çıkamaz.



Sadece raporun çıkması da tek başına yeterli değil; müsabakalar öncesinde sorumlu sağlık personeli her oyuncunun durumunu inceledikten sonra, sporcuların herhangi bir sağlık sorunu olup olmadığına dair bir belge imzalamak zorunda. Eğer sporcu müsabaka esnasında herhangi bir sağlık sorunu yaşarsa, bundan belgeyi imzalayan sağlık görevlisi sorumlu tutuluyor.

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05/01/2022 15:13