Kalp krizi geçiren Yarışan kurtarılamadı

Yaşar Yarışan’ın (E-68) Ecevit Caddesi üzerinde bulunduğu sırada aniden rahatsızlandığı ve öldüğü bildirildi.

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07/02/2022

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Kalp krizi geçiren Yarışan kurtarılamadı

Gemikonağı’nda önceki gün saat 10.00 sıralarında, Yeşilyurt’ta sakin Yaşar Yarışan’ın (E-68) Ecevit Caddesi üzerinde bulunduğu sırada aniden rahatsızlandığı ve öldüğü bildirildi.

Yarışan’ın ambulansla Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak yapılan anjiyo tedavisine müteakip yoğun bakım servisinde müşahede altına alındığı, fakat tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı ve dün yaşamını yitirdiği belirtildi.

Polis açıklamasında, Yarışan’ın kalp krizi sonucu öldüğünün tespit edildiği belirtildi.

07/02/2022 15:06
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TAGS: kalp krizi, ani ölüm, kktc, yarışan
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