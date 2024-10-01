Kalp krizi riskini artırıyor: Sabah saatlerine dikkat!

Soğuk hava; nabız artışı, pıhtılaşma artışı ve kan basıncı artışına neden olabilir. Kış mevsiminin gelmesiyle soğuk havaların da etkisiyle kalp krizi oranında artış görülebiliyor. Altta yatan pek çok sağlık sorunu bunu tetikleyebiliyor.

Özellikle de sabah saatlerinde çok etkili olan soğuk hava vücudu olumsuz etkileyebiliyor.



Uzmanlar soğuk havanın kalp krizini artırabileceğini ancak bunun pek çok faktöre bağlı olabileceğini de vurguluyor.

Northwestern Medicine'de kardiyolog olan Dr. Patricia Vassallo, "Kalp krizleri kışın daha yaygın görülüyor" diye açıklıyor ve "Kışın kalp krizlerinin artmasının birkaç nedeni olduğunun altını çiziyor

1- DAMARLARDA DARALMA OLABİLİR

Soğuk hava, kan damarlarını daraltabilir (. Bu durum, kan basıncını artırabilir ve kalp yükünü artırabilir. Özellikle kalp-damar sistemine zaten yük binen kişilerde bu durum kalp krizi riskini artırabilir.

2- KAN PIHTILAŞMASI

Soğuk hava, kan pıhtılaşma eğilimini artırabilir. Bu durum, damar tıkanıklıklarını ve kalp krizi riskini artırabilir.

3- DAHA FAZLA ENERJİ HARCAMASI

Soğuk hava, vücudun sıcaklığını korumak için daha fazla enerji harcamasına neden olabilir. Vücut sıcaklığının çok düşük veya çok yüksek olması kalbinizde stres yaratır. Yüksek riskli faaliyetlerden biri de kar küremektir.

4- DAHA AZ FİZİKSEL AKTİVİTE

Soğuk hava, insanları dışarıda daha az aktif olmaya yönlendirebilir. Düzenli egzersiz yapmamak kalp sağlığını olumsuz etkileyebilir ve kalp krizi riskini artırabilir.

KALP KRİZİ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Kalp krizi belirtileri şunlar olabilir:



Genellikle göğsün ortasında veya sol tarafında baskı, doluluk veya ağrı hissi.

Kol, omuz, boyun, çene veya sırt bölgesinde yayılabilen ağrı.

Fiziksel aktivite sırasında veya dinlenirken aniden başlayan zor nefes alma.

Soğuk terleme, özellikle ciltte ani bir değişim.

Mide rahatsızlığı hissi ya da kusma.

Baş dönmesi, sersemlik hissi veya bayılma.

Özellikle kadınlarda, ani ve açıklanamayan bir yorgunluk hissi.

Kış mevsiminde vücut ısısını koruyabilmek ve kalp sağlığı için doğru kıyafetleri tercih etmeniz gerekiyor. Havaya uyumlu giyinmek kalp sağlığınız için son derece önemli. Sıcak giyinmek çok önemli, ancak aşırı ısınmayı önlemek de çok önemlidir. Çok fazla giyinmek vücudunuzun kalp krizine neden olabilecek kadar yüksek ısıyı salmasını engeller.

Çok fazla kıyafeti üstüste giymek, özellikle dışarıda soğuk hava fiziki kuvvet gerektiren işlerde çalışan kişilerde vücuttan ısının uzaklaşmasını zorlaştırabilir. Bunun nedeni, kan damarlarının aşırı genişlemesi ve kan basıncının düşerek kalp krizlerine yol açabilmesidir. Vücut ısınızı düzenlediğinizden emin olmak için kolayca çıkarabileceğiniz katlar halinde giyinmek daha uygundur.

KALP SAĞLIĞINI KORUMAK İÇİN ÖNERİLER

1- Mümkünse, zamanınızın çoğunu geçirdiğiniz odayı en az 18°C tutalım. Tek bir kalın katman yerine çok sayıda ince katman giyin. Bu, ısıyı hapsedecek ve sizi daha sıcak tutacaktır.



2- Şapka, atkı ve eldivenler de vücut sıcaklığınızı korumanıza yardımcı olacaktır.



3- İç sıcaklığınızı artırmak ve bağışıklık sisteminizi güçlendirmek için kapalı ortamlarda hareket etmeye devam etmeyi unutmayın.

4- Sıcak yemekler yiyin ayrıca sağlıklı sıcak içecekler vücudunuza sizi sıcak tutmak için ihtiyaç duyduğu enerjiyi sağlar. Ev yapımı sebze çorbası sağlıklı ve doyurucu olabilir.



5- Anjina (göğüs ağrısı) hissederseniz, ağzınıza ve burnunuza gevşek bir şekilde sarılmış bir eşarp veya bir yüz maskesi takın ve daha sıcak havada nefes almaya çalışın Bu, kışın kötüleşen şikayetlerinizi azaltabilir.

6- Öksürük veya soğuk algınlığına yakalandığınızı hissediyorsanız dinlenmeye ve bol miktarda sıvı almaya çalışın.



7- İlaç kullanıyorsanız reçetesiz satılan ilaçlardan bazıları uygun olmayabileceğinden, doktorunuzdan veya eczacınızdan tavsiye almakta fayda var