Kalp krizi riskini azaltmak için hangi kahve tüketilmeli?

Kahve günün her saati tüketilebilen popüler içeceklerden biri. Yapılan araştırmalarda içilen kahvenin türünün kalp sağlığıyla doğrudan bağlantılı olabileceği vurgulandı.



Norveç’te yapılan araştırmaya göre, içilen kahve türünün kalp krizi riskini artırıp azaltabileceği belirlendi. Çalışmaya katılan uzmanlar, kahve tiryakilerinin kalp hastalığı riskini azaltmak için filtre kahve içmelerinin daha faydalı olacağını bildirdi.

Bilim insanları, 20 binden fazla kişinin günlük kahve alışkanlıklarını izledi. Katılımcıların kahve alışkanlıkları, 1-2 bardak, 3-5 bardak ve 5’ten fazla olarak sınıflandırıldı.



Kahve türleri, filtre, toz ve kapsül olarak ele alınırken, uzmanlar kadınların günde ortalama dört fincandan az kahve içtiğini, erkeklerin ise ortalama olarak beş bardak içtiğini tespit etti.



Filtre kahvenin kolesterolü en az artıran kahve olduğunu belirten araştırmacılar, fazla kahve tüketiminin önemli sağlık sorunlarına yol açabileceğini kaydetti.



Uzmanlar, düşük miktarda kahve tüketenlerin (günde iki fincandan az içenler) tercih edilen kahve türünden endişe etmemesini söylerken, günde üç fincandan fazla kahve içenlerin ise tüketimlerine dikkat etmesi gerektiği vurgulandı.

KAHVE İÇMENİN OLUMSUZ ETKİLERİ

Peki, aşırı kahve tüketiminin vücuda zararı nedir?



Kahve tüketimini sınırlandırmak çok kahve içmenin zararları için alınabilecek en kolay tedbirlerden biridir. Günde en fazla 3 fincan içilmesi ve bu sayının üzerine çıkılmaması uygun olacaktır. Çünkü belirtilen miktarın üzerine çıktıkça vücudunuza zarar vermeye başlayacak ve uzun vadede kalıcı etkileri beraberinde getirebilir.

Kalp rahatsızlıkları yaşayan bireylerde kalp ritmi bozukluğuna (aritmi), taşikardi ve diğer kalp hastalıklarına sebep olur. Bununla birlikte fazla tüketim miktarına ulaşmak çarpıntıya da davetiye çıkarır.



Tansiyon hastalarında kan basıncının yükselmesine neden olabilir.



Sağlıklı bireylerde de kalp ve tansiyon problemlerini tetikler.



3 fincan ve üzerinde kahve tüketmek doğurganlığın zarar görmesine yol açabilir.



5 fincan ve üzerinde içilen kahve ise kemik erimesine yol açabilmektedir.



Kansızlık sorunu olan bireylerde demir emilimine ihtiyaç duyulduğu için kahve bu ihtiyacı olumsuz etkiler.



Çok kahve içmenin zararı için uykusuzluk da sayılabilir. Uykusuzluk ise beraberinde gerginlik ve aşırı hassasiyet gibi negatif hisleri getirecektir.

Böbrek rahatsızlıkları olanlarda elektrolit dengesizlikleri ortaya çıkabilir.

Çok kahve içmenin mideye zararları olduğu ve asit oranını bozduğu bilinmektedir. Aşırı asit üretimi, ülser ve gastritgibi sorunlara neden olabilir.

ÇOK FAZLA KAHVE İÇTİĞİNİZDE NE OLUR?

Çok fazla kahve içtiğinizde bazı belirtilerin ortaya çıkması ve sizi rahatsız etmesi mümkündür. Özellikle uykusuzluk ve sinirlilikle ortaya çıkan belirtiler huzursuzluk ve titreme gibi semptomlarla devam edebilir. Ayrıca kalp çarpıntısı (taşikardi) ve baş ağrısı gibi önemli rahatsızlıkları gözleyebilirsiniz.