Kalp krizinde mutlaka bilmeniz gereken 20 uyarı işareti

En sık görülen kalp krizi belirtileri nelerdir? Kalp krizi her vakit birdenbire gelmez. Bu nedenle, kalp krizinden evvel gelebilecek ikaz işaretlerinin farkında olmak çok kıymetlidir.

Kalp krizi işaretlerini mümkün olan en kısa müddette tanımak, bir kişinin hayatını kurtarmanın anahtarı olabilir.

Yakın vakitte yapılan bir araştırmaya nazaran, hastaların yalnızca yüzde 25’i belirtiler ortaya çıkmadan, ani bir formda kalp krizi geçirir. Bu nedenle ihtar işaretlerinin farkında olmak hayati ehemmiyete sahiptir.

Kalp krizini gösteren 20 ihtar işareti

İşte göz gerisi edilmemesi yahut hafife alınmaması gereken birtakım kıymetli işaretler.

Anksiyete

Kalp krizi, mevt endişesiyle temaslı ağır anksiyeteye neden olabilir. Kalp krizinden kurtulanlar çoklukla benzeri bir duyguyu anlatırlar. Şiddetli anksiyeteye kalp çarpıntısı eşlik edebilir.

Göğüs ağrısı

Göğüs ağrısı, bilhassa erkeklerde kalp krizinin en yaygın belirtilerinden biridir ve hekimlerin en sık aradığı belirtilerden biridir. Fakat, tüm kalp krizlerinden evvel göğüs ağrısı olmaz ve tıpkı belirti diğer hastalıkları da gösterebilir. Kalp krizi sırasında göğüs ağrısı merkeze gerçek yahut yavaşça sola, kalbe gerçek olur. Göğüste kuvvetli bir yük yahut kuvvetli bir baskı hissi ortaya çıkar. Kimi durumlarda bu ağrının hazımsızlık yahut mide sorunlarından kaynaklandığı düşünülür. Kuşkunuz varsa, derhal tıbbi yardım alın.

Öksürük

Kalıcı bir öksürüğün varlığı, akciğerlerde sıvı birikiminin yanı sıra yaklaşan bir kalp krizinin belirtisi olabilir. Kan tükürürseniz bu ihtimal kuvvetlenir. Kalp krizi belirtilerini bronşit yahut pnömoni belirtileriyle karıştırmamaya dikkat edin.

Baş dönmesi ve vertigo

Baş dönmesi ve vertigo kalp krizinden evvel gelebilir ve yaklaşan şuur kaybı yahut bayılma belirtilerine neden olabilir. Ayrıyeten aritmilere ve kalp ritmindeki ani değişikliklere de neden olabilirler.

Yorgunluk

Güçlü bir yorgunluk ve halsizlik hissi, kalp krizinin gelişini haber verebilir. Bu, uzmanlara nazaran kalp krizinden birkaç gün yahut hafta evvel bile ortaya çıkabilen hafife alınmaması gereken bir belirtidir. Şiddetli yorgunluk öbür rahatsızlıkların da bir işareti olabilir. Kuşkunuz varsa, hekiminize danışın.

Mide bulantısı ve iştahsızlık

Diğer yaygın belirtiler mide bulantısı ve iştahsızlıktır. Kalp krizinden kısa bir mühlet evvel yahut kalp krizi sırasında kusma meydana gelebilir. Kalp sorunları iştah ve sindirime müdahale edebilir.

Kollarda ağrı

Kalp krizi olaylarının birçoklarında, bilhassa erkeklerde ağrı göğüste başlar ve kollara, omuzlara ve dirseklere, ayrıyeten boyun, çene ve karına da yayılır. Bazen göğüs ağrısı ortaya çıkmaz ve bir kolda, iki kolda yahut omuzlar ortasında ağrı ortaya çıkabilir. Ağrı daima yahut aralıklı olabilir.

Hızlı yahut sistemsiz kalp atışı

Uzmanlara nazaran süratli ve sistemsiz kalp atışı, bilhassa güçsüzlük, baş dönmesi ve nefes almada zorluk ile birlikte ortaya çıktığında kalp krizi, kalp yetmezliği yahut aritmiye işaret edebilir. Aritmiler tedavi edilmezse ani vefata neden olabilir.

Solunum güçlükleri

Nefes almada zorluk ve nefes darlığı, astım yahut KOAH üzere bir akciğer sıkıntısını gösterebilir. Lakin birebir belirtiler kalp krizi yahut kalp yetmezliği ile ilişkili ihtar işaretleri de olabilir. Bu belirtiye göğüs ağrıları da eşlik edebilir.

Soğuk ter

Ani soğuk ter, çok yaygın bir kalp krizi belirtisi olarak kabul edilir. Uzmanlara nazaran rahat bir koltukta otururken bile çok terlemeye başlayabilirsiniz.

Şişkinlik

Kalp durması bedende sıvı birikmesine neden olabilir. Bu durum ayakların, ayak bileklerinin, bacakların yahut karnın şişmesine neden olabilir. Birtakım durumlarda ani kilo alımı yahut iştahsızlık görülebilir.

Güçsüzlük

Kalp krizinin yaklaştığı günlerde hastaların açıklayamadığı güçlü bir halsizlik hissi olabilir. Uzmanlara nazaran, parmaklarınızın ortasında bir kağıt tutmak bile sıkıntı olabilir.

Hazımsızlık

Bazı durumlarda, mide ekşimesi ve sindirim zahmeti üzere şiddetli mide rahatsızlığı nedeniyle hazımsızlık hissi kalp krizi öncesinde görülebilir. Bu durum, kalp meselelerinin neden olduğu zayıf kan sirkülasyonundan kaynaklanır.

Uykusuzluk hastalığı

Kan oksijen düzeylerinde bir azalma, uykusuzluğa neden olabilecek değişikliklere neden olabilir. Bunlar olağan kurallar altında ortaya çıkmayacak olan olaylardır. Birtakım hastalar, kalp krizine yol açan aylarda anksiyete ve uykusuzluk atakları yaşadıklarını bildirmiştir. Bu, bedende bir şeylerin yanlış olduğunu gösteren bir sinyal olabilir.

Tüm göğüse yayılan ağrı

Erkeklerde görülenin tersine, bayanlarda göğüsteki ağrılar sol tarafta yer alan muhakkak bir noktada olmayabilir, göğüste rastgele bir noktaya uzanabilir ve tutukluk hissine neden olabilir.

Boyun ve çenede ağrı

Özellikle bayanlarda sol koldaki klasik ağrı kendini göstermeyebilir ve yerini boyun yahut çene ağrısına bırakabilir. Bayanlarda ağrı kademeli yahut ani olabilir ve şiddetlenmeden evvel aralıklı olabilir.

Karın ağrısı

Kalp krizi öncesi şiddetli mide ağrısı ortaya çıkabilir ve karın bölgesinde çok ağır bir basınç hissi yaşanabilir. Bu belirti grip, ülser yahut mide asidi sorunlarıyla karıştırılabilir.

Baş dönmesi, mide bulantısı ve nefes darlığı

Özellikle bayanlarda, kalp krizinin bu belirtileri, rastgele bir vakitte ve besbelli bir sebep olmaksızın kombinasyon halinde ortaya çıkabilir.

Güçlü terleme

Aşırı terlemenin bir gerilim durumuyla alakalı olduğu hissedilebilir. Uzmanlar, bilhassa terlemenin kökeni net değilse, bir denetimden geçilmesini tavsiye etmektedir.

Tükenmişlik

Bazı beşerler, kalp krizi öncesinde oturdukları yahut çok hareket etmedikleri halde yorgun ve bitkin hissettiklerini belirtmiştir. Odadan odaya geçmek üzere kolay durumlar bile çok yorucu görülebilir.

Bu habere tepkiniz:



12/09/2022 22:48