Kalp krizinden önceki gün görülen uyarı semptomları keşfedildi

ABD'nin Los Angeles kentindeki Smidt Kalp Enstitüsü'nde yapılan yeni bir araştırma, kalp krizinin bir gün önce sinyal verebileceğini ortaya koydu.

Hakemli bilimsel dergi Lancet Digital Health'te yayımlanan bulgulara göre kalp krizinden önce kadınlarda nefes darlığı, erkeklerde ise göğüs ağrısı görülüyor.

Her iki cinsiyette de görülen ama diğerleri kadar yaygın olmayan uyarı işaretleri arasında nöbet benzeri olaylar ve anormal terleme yer alıyor.

Araştırmacılar, bu işaretleri anlamanın yüzde 90 oranında ölümcül olan ani kalp krizlerini önlemede doktor ve hastalara yardımcı olabileceğini düşünüyor.

Araştırma ekibine liderlik eden Summet Chugh, "Acil durum aramalarında kişiler için uyarı semptomlarından yararlanmak, erken müdahaleye ve ölümle sonlanmasını engelleyebilir" dedi.

Chugh ve ekibi, yaşları 18 ve 85 arasında değişen hastaları kapsayan iki ayrı çalışmanın verilerini inceledi. Söz konusu çalışmalardaki hastalar ani kalp durması geçirmiş kişilerdi. Hastalarda krizden önce gösterdikleri semptomlara bakıldı.

Araştırma ekibi iki grubu kıyaslamak için benzer uyarı işaretleri gösteren ama kalp krizi geçirmeyen insanları da inceledi.

Bunun sonucunda, cinsiyete dayalı gibi görünen uyarı işaretlerinin kalp hastalarının yarısında krizden bir gün önce ortaya çıktığı görüldü.