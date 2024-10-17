Kalp krizini dakikalar içinde teşhis edebilen kan testi geliştirildi

Kalp krizleri, hastayı iyileştirmek için hemen müdahale gerektirir. Ancak, erken teşhis genellikle oldukça zorlayıcıdır.

Johns Hopkins Üniversitesi'nde araştırma bilimcisi olan Peng Zheng, bu durumu şu şekilde açıklıyor:

“Kalp krizlerinin hızlı bir şekilde teşhis edilmesi hayati önem taşırken, klinik ortam dışında erken teşhis yapmak çok zor, hatta imkansız hale gelebiliyor. Geliştirdiğimiz yeni teknoloji, bir kişinin kalp krizi geçirip geçirmediğini hızlı ve doğru bir şekilde belirlememize olanak tanıyor.”

Her yıl yalnızca ABD'de 800,000'den fazla insan kalp krizi geçiriyor.

Kalp krizinin tanısını koymak, belirtilerin büyük farklılıklar göstermesi ve biyolojik sinyallerin erken aşamalarda ince ve gözden kaçabilecek kadar belirgin olmaması nedeniyle oldukça zordur.

Yeni testin işleyişi

Bu icadın kalbinde, kanın test edildiği, yenilikçi bir nano yapısal yüzeye sahip küçük bir çip bulunuyor.

Johns Hopkins Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü'nden kıdemli yazar Ishan Barman, teknolojiyi şu sözlerle tanımlıyor:

“Çipin 'metasurface' özelliği, Raman spektroskopisi analizi sırasında elektriksel ve manyetik sinyalleri artırarak, kalp krizi biyomarkerlerinin saniyeler içinde görünür hale gelmesini sağlıyor. Bu, testin mevcut yöntemlere kıyasla hem daha hızlı hem de daha hassas olmasını sağlıyor.”

Bu yenilikçi yaklaşım, mevcut testlerle hiç tespit edilemeyebilecek kalp krizi biyomarkerlerini bile tespit edebiliyor.

Bir damla kan ile, birkaç saniye içinde teşhis

Bu teknoloji, klinik ortamda hızlı teşhis için geliştirilmiş olsa da, araştırmacılar daha geniş uygulama alanları öngörüyor.

Barman, “Gelecekte, bu teknolojinin el tipi bir cihaz haline getirilmesini umuyoruz. Bir damla kan ile, birkaç saniye içinde teşhis elde edebiliriz” diyor.

Bu tür bir araç, sahada ilk yardım ekipleri veya bireyler tarafından evde kullanılmak üzere son derece değerli olabilir. Ayrıca, bu teknolojinin kalp krizi teşhisinin ötesinde, kanser ve enfeksiyöz hastalıkları tespit etmek için de uyarlanabileceği belirtiliyor.

Sonraki adımlar

Araştırma ekibi, kan testini geliştirmeyi ve daha büyük klinik denemeler yapmayı planlıyor.

Testin hızı, doğruluğu ve hastane dışı ortamlarda kullanım potansiyeli, kardiyovasküler bakım tanı sisteminde önemli bir ilerleme temsil ediyor.

Barman, “Bu platform teknolojisi için hiçbir kısıtlama yok. Ticari potansiyeli muazzam” diyor.

Geliştirme süreci devam ettikçe, bu yenilikçi kan testi, kalp krizlerinin teşhis ve tedavi yöntemlerini dönüştürebilir, kritik anlarda hızlı müdahale olanağı sağlayarak sayısız hayat kurtarabilir.