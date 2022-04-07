Kalp krizini önceden anlayan test geliştirdiler

Amerikan SomeLogic şirketinden bilim insanları, bir kişinin önümüzdeki dört yıl içinde kalp krizi, felç, kalp yetmezliği veya bu koşullardan birinden ölme riskinin yüksek olup olmadığını tahmin edebilen bir kan testi geliştirdi.

Kandaki proteinlerin ölçülmesine dayanan test, mevcut risk puanlarının kabaca iki katı kadar bir doğruluğa sahip. Araştırma sonucu, doktorların, hastalarına verdikleri mevcut ilaçların işe yarayıp yaramadığını veya hastaların risklerini azaltmak için ek ilaçlara ihtiyaç duyup duymadıklarını belirlemesini sağlayabilir.

PROTEİN ANALİZİNİN FAYDASI

Guardian’ın haberine göre, araştırmanın başındaki isim, SomeLogic’ten Dr. Stephen Williams, “Genetik testler, bir kişinin belirli hastalıklara yakalanma riski hakkında fikir verebilirken, protein analizi, herhangi bir zamanda kişinin organlarının, dokularının ve hücrelerinin ne yaptığının daha doğru bir görüntüsünü sağlayabilir” dedi.

Williams ve ekibi, 22.849 kişiden alınan kan plazma örneklerindeki 5.000 proteini analiz etmek ve dört yıllık kalp krizi, felç, kalp yetmezliği veya ölüm olasılığını tahmin edebilecek 27 proteinin etkisini belirlemek için makine öğrenimi yöntemini kullandılar.

ÖNCEDEN TESPİT ETMEK MÜMKÜN

11.609 kişide doğrulama yaptıklarında, katılımcıların bir kardiyovasküler hastalık geçirme olasılığını değerlendirmek için bir kişinin yaşını, cinsiyetini, ırkını, tıbbi geçmişini, kolesterolünü ve kan basıncını kullanan mevcut risk puanlarından kabaca iki kat daha iyi olduğunu buldular. Sonuçlar Science Translational Medicine’de yayınlandı.

Williams, “Test sayesinde, daha önce kalp krizi veya felç geçirmiş ya da ek hastalıkları olan ve mevcut riskleri azaltmak için ilaç kullanan kişilerdeki ihtimal doğru bir şekilde değerlendirebilir. Risk altındaki kişilere gelişmiş kalp koruyucu ilaçlar verebilmeniz için bu iki hasta tipi arasında ayrım yapabilmek, karşılanmamış bir tıbbi ihtiyaçtı” sözlerini kullandı.

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07/04/2022 13:39