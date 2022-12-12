Kalp krizinin 5 belirtisi!

Kalp krizi belirtileriyle geliyorum diyor. Kalp krizinin erken belirtileri arasında nefes darlığı var. Aynı zamanda kriz sırasında mide bulantısı gerçekleşebilir. İşte detaylar...

Kalp krizi birçok kişinin yaşadığı tehlikeli bir rahatsızlık. Kalp krizinin en büyük belirtisi nefes darlığı. İşte detaylar...

KALP KRİZİNİN 5 BELİRTİSİ: TÜKENMİŞLİK SENDROMU

Alışılmadık derecede yorgun hissetmek, özellikle göğüs ağrısı ile ortaya çıktığında, kalp krizinin başka bir belirtisi olabilir. Kalp krizi geçiren her 3 kişiden yaklaşık 2'sinde göğüs ağrısı, nefes darlığı veya ataktan birkaç gün veya hafta önce yorgunluk hissedilir.

NEFES DARLIĞI

Uzmanlar, nefes darlığının kalp krizi belirtisi olabileceğini söylüyor. Dr. Deychak "Nefes darlığı sıklıkla göğüs rahatsızlığı ile birlikte gelir. Ancak göğüs rahatsızlığından önce de ortaya çıkabilir." Diyor.

VÜCUT AĞRISI

Kalp krizi sırasında kişi göğsün ortasında sırta, çeneye veya kollara yayılabilen ağrı hissedebilir. Ağrı, göğüste değil, tüm yerlerde hissedilebilir. Bazen ağrı, mide bölgesinde ortaya çıkabilir.

MİDE BULANTISI

Uzmanlar, açıklanamayan mide bulantısı ve kusmanın asla göz ardı edilmemesi gerektiğini söylüyor. Penn Medicine, "Soğuk bir terle uyanmak, mide bulantısı hissetmek ve kusmak grip belirtileri olabilir, ancak bunlar aynı zamanda sessiz kalp krizinin belirtileri de olabileceğini söylüyor.

Gribin nasıl bir his olduğunu daha önce geçirdiğiniz için biliyor olabilirsiniz, ancak bağırsaklarınız size bu grip benzeri semptomların daha ciddi bir şey olduğunu söylediğinde, mutlaka dinleyin. Bu semptomları grip, stres, ya da sadece hava yüzünden olabileceğini düşünmeyin. Bu durum çok daha ciddi olabilir.

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KIRMIZI ET

Et ve kümes hayvanları büyük protein kaynaklarıdır. Ayrıca iyot, demir, çinko, vitaminler (özellikle B12) ve esansiyel yağ asitleri gibi vücudunuzun ihtiyaç duyduğu birçok besin maddesini de sağlarlar. Fakat, kırmızı eti fazla tükettiğinizde kalp sağlığında sorunlara yol açıyor.

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12/12/2022 22:07