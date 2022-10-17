Kalpli trafik ışığını vatandaşlar çok beğendi

Trafik ışığının kalp şeklinde olması, vatandaşlar tarafından oldukça beğenilmişti….

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17/10/2022

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Kalpli trafik ışığını vatandaşlar çok beğendi

Özel Haber

Sosyal medyada bugün gündem olan ve Haber Kıbrıs’ta yayımlanan “Kalp şeklindeki trafik ışığı” haberiyle ilgili bir gelişme yaşandı.

Polis kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Lefkoşa Atatürk Spor Salonu Işıkları'na kalp şeklinde naylon yapıştıran söz konusu şahsın tespit edildiği öğrenildi.

Söz konusu şahsa, “Trafik işaret levha ve aygıtların görülmesini veya hangi anlama geldiğinin kolayca anlaşılmasını engelleyecek, güçleştirecek ve kuşkulara yol verecek çiminde ilan, reklam, levha, afiş veya başka araçla engellemek” suçundan para cezası kesildi.

Hatırlanacağı üzere, sabah saatlerinde trafik ışığının üzerinde kalp şeklini gören vatandaşlar, kalp şeklindeki trafik ışığını beğenerek sosyal medya hesaplarından olumlu yorumlarda bulunmuşlardı.

17/10/2022 21:46
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TAGS: Kalpli trafik ışığını vatandaşlar çok beğendi
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