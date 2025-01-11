Kalyoncu Ailesinin Acı Günü

Eski başbakanlardan Ömer Kalyoncu’nun abisi İbrahim Kalyoncu tedavi görmekte olduğu Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde bugün yaşamını yitirdi.

İbrahim Kalyoncu’nun vefatı, başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerini derin bir yasa boğdu.

İbrahim Kalyoncu’nun cenazesi, yarın 12 Ocak 2025 Pazar günü Karaoğlanoğlu Camii’nde kılınacak öğle namazının ardından Karaoğlanoğlu Mezarlığı’na defnedilecek.

Haber Kıbrıs olarak Kalyoncu ailesine başsağlığı dileriz.