Kalyoncu: Kuzeydeki sorun giderildi

Girne, Lefkoşa ve Mesarya’nın bazı köylerinde yaklaşık yarım saat elektrik kesintisi oldu

Güney Kıbrıs’taki iki santral ünitesinde meydana gelen arıza nedeniyle KKTC’deki trafo merkezlerinden 2’si kısmen, 2’si de tamamen devre dışı kaldı, Girne, Lefkoşa ve Mesarya köylerinin bazılarında yaklaşık yarım saat elektrik kesintisi oldu.

Kıb-Tek Çağrı Merkezi Sorumlusu Tuluy Kalyoncu, kuzeydeki sorunun giderildiğini, söz konusu bölgelere elektriğin yarım saat içinde verildiğini açıkladı.

Türk Ajansı Kıbrıs’a (T.A.K) konuşan Kalyoncu, bugün saat 16.00’da Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Elektrik İdaresi’ne bağlı iki santral ünitesinin devre dışı kaldığını, bu durumdan kuzeydeki 4 trafo merkezinin de etkilendiğini kaydetti.

Kalyoncu, Girne ve Lefkoşa’daki iki trafo merkezinin tümünün, Alsancak ve Geçitkale’deki iki trafo merkezinin de kısmen devre dışı kaldığını belirtti.

Kalyoncu, Karakum’dan Karaoğlanoğlu’na kadar olan kesimin, Alsancak’ın bir bölümünün, Lefkoşa şehir merkezinin ve Mağusa’nın batısındaki bazı Meserya köylerinin kesintiden etkilendiğini ifade etti.

Kalyoncu, “Yarım saatten kısa sürede Kıb-Tek SCADA merkezinin olaya müdahalesiyle tüm bölgelere elektrik verildi” dedi.