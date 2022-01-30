Kam-Tek ve China Bazaar devrede…

İlk kez Haber Kıbrıs’ın toplum gündemine getirdiği Halk Vakfı Yaşlılar Sitesi için hem iş insanları hem de siyasiler devrede.

Haber Kıbrıs Haber Merkezi’nin derlediği bilgilere göre Sanayi Odası Başkanı Ali Kamacı’nın direktörü olduğu Kam-Tek, Halk Vakfı Yaşlılar Sitesi’nin damını onaracak, tüm binayı boyayacak ve çevre düzenlemesini yapacak. Bu işlemlerin 15-20 gün içerisinde tamamlanacağı öğrenildi.

Ülkemizin önemli iş inşalarından China Bazaar'ın Direktörü Mazhar Iqbal Choudhry ise tüm işlerine ara vererek Halk Vakfı Yaşlılar Sitesi’nin sürdürülebilir bir yapıya kavuşması için günlerdir toplantılar yapıyor.

Choudhry’ın bugün öğle saatlerinde İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu ile toplantı yaptı ve “Halk Vakfı Yaşlılar Sitesi’nin sürdürülebilir bir yapıya kavuşması için maddi ve manevi destek vereceğim” dedi.

Tüm yaşlılar ve hastalar Salamis Bay Conti Hotel’e taşınıyor…

Haber Kıbrıs’ın elde ettiği bilgilere göre Sanayi Odası Başkanı Ali Kamacı’nın girişimleri sonucu Halk Vakfı Yaşlılar Sitesi’ndeki tüm yaşlı ve hastalar Salamis Bay Conti Hotel’e taşınacak.

Salamis Bay Conti Hotel Gelen Koordinatörü Mehmet Kıral’ın otelde hazırlık yaptığı ve Halk Vakfı Yaşlılar Sitesi’ndeki vatandaşlar için 40 odanın ayrıldığını ifade etti.

Öte yandan Salamis Bay Conti Hotel, tüm yaşlı ve hastaların barınma ve yemek ihtiyaçlarını karşılarken Sağlık Bakanlığı’na bağlı hemşire ve doktorların 24 saat yaşlılara hizmet vereceği gelen bilgiler arasında.

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30/01/2022 13:15