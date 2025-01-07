Kamacıoğlu: Biz hükümetten para istemiyoruz sadece arazi istiyoruz…

Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkanı Ali Kamacıoğlu, Haber Kıbrıs Web TV’de yayınlanan “Markaj” programına katılarak, Ali Baturay’ın sorularını yanıtladı…

Haber Kıbrıs Web TV’de Ali Baturay’ın sorularını yanıtlayan Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkanı Ali Kamacıoğlu, sanayicilerin sorunlarını anlattı, enerji konusunda ciddi bir çıkmazda olduklarını söyledi.

Hükümetten sanayicinin kullandığı elektrikte yüzde 30’luk bir indirim talebinde bulunduklarını ifade eden Kamacıoğlu bu konuda bir adım atılmadığını söyledi.

Sanayicilerin kendi imkanları ile güneş tarlası oluşturması yönünde hazır olduğunun altını çizen Ali Kamacıoğlu “Biz iki operasyona da hazırız. Sanayici kendi cebinden para harcayarak enerjisini elde etmek ve devlete yük olmamak istiyor. Bu güneş tarlası için devletten tek talebimiz bize bir arazi verilmesi. Biz devletten ne para istiyoruz ne de bir şey kendi güneş tarlamızı oluşturmak istiyoruz. Ancak maalesef ne indirim ala bildik ne de güneş tarlası için arazi.

Ocak ayı sonuna kadar bu iş olur, olmazsa… Bizim her şeyimiz hazır projemiz maddi kaynağımız tek beklediğimiz arazi. 2 buçuk yıldır bu iş için emek harcıyoruz. Bu projeyi otelcilerimizle birlikle yürütüyoruz SAN-HO isimli kooperatif mantığıyla kurulan iştirakimiz ile.

50 megavatlık bir santral oluşturup 25’inin sanayiciye 25’inini de otelcilere ait olacak şekilde tasarladık. Hiçbir solar izni olmayan 150 sanayicimiz bu santrali bekliyor.