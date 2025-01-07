Kamacıoğlu: Çalışma Bakanlığı sistemi düzeltmek yerine sistemi değişti…

Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkanı Ali Kamacıoğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın yurt dışından işçi getirme ön izinlerini odalardan alarak şirketlere vermesinin sektöre tam bir darbe olduğunu söyledi.

Haber Kıbrıs Web TV’de Ali Baturay’ın sorularını yanıtlayan Kamacıoğlu, eski sistemin insan kaçakçılığı için kullanıldığını hükümetin sistemdeki kötü ve yanlış uygulamaları düzeltmek yerine sistemi kapatmayı tercih ettiğinden yakındı.

Bu durumun şirketlere teminat mektubu altında ciddi bir mali yük getirdiğine dikkat çeken Kamacıoğlu “Bu durum ciddi bir kaos yarattı. Alışılmış bir sistem vardı. Odaların yaptığı istihdamlar boşa düştü. Zaten ekonomik kriz var bir de şirketler bankalardan teminat mektubu almak zorunda kalıyor. Bu sistemde elbette yanlışlık yapıldı ama gelin yanlışı düzeltelim. İyi olan bir şeyi bozmayalım. Bu sistemin düzene girmesi için hummalı bir çalışma göremiyoruz” dedi.

Sistemin bozulmasındaki temel nedenin denetim yapılmaması olduğuna dikkat çeken Kamacıoğlu, şuan bütün sistemi kullananların cezalandırıldığını söyledi.