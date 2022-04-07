Kamacıoğlu: Toplam FİF gelirlerinin %8,94’ü sanayi ürünlerini korumak için

Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkanı Ali Kamacıoğlu, devletin toplam Fiyat İstikrar Fonu (FİF) gelirlerinin sadece yüzde 8,94’ünün sanayi ürünlerini korumak amacıyla kullanıldığını vurguladı.

Zor şartlarda üretim yapan sanayicinin sadece eşitlik istediğini vurgulayan Kamacıoğlu, pahalılaşmayı azaltmak için ana girdilerin düşürülmesi gerektiğini söyledi.

Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkanı Ali Kamacıoğlu, BRT’de katıldığı EkoFinans programında üretim maliyetlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kamacıoğlu, ülkenin kilometre taşları, neferleri olarak nitelendirdiği sanayicilerin zor şartlar altında üretim yaptığına işaret ederek, ülkede sanayici ve üretimin öneminin görülmemesini eleştirdi.

Kamacıoğlu, “bütün dünya üretime önem veriyor. Pandemi sonrası üretimin artırılması için üretim yapan insanlara her türlü kolaylık sağlanıyor. Biz de ise üretim yapanı dövmek için, üreticiyi üretimden uzaklaştırmak için mümkün olduğu kadar çaba harcıyoruz. Biz her noktada sanayicinin farklı olmasını istiyoruz” dedi.

15 bin çalışanın ülkede kullanan yüzde 40 ürünü ürettiğine dikkat çeken Sanayi Odası Başkanı, üretim maliyetlerini artıran liman masrafları, enerji fiyatları ve çalışan yatırımları ile ilgili desteklere ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Kamacıoğlu, “pahalılaşmayı azaltmak istiyorsak ana girdilerden düşmemiz gerekiyor” dedi.

Ülkedeki sanayiciyi koruyan tek unsurun Fiyat İstikrar Fonu olduğunu dile getiren Ali Kamacıoğlu, hammadde, enerji ve çalışan girdilerinin düşürülmesi halinde sanayicinin korunmaya ihtiyacı olmayacağını ancak rakipleriyle eşit şartlarda rekabet etmediklerini söyledi.

Kamacıoğlu, ülkenin toplam Fiyat İstikrar Fonu gelirlerinın 611 milyon TL olduğunu belirterek, bu rakamın sadece yüzde 8,94’ünün sanayi ürünlerini korumak amacıyla kullanıldığını kaydetti.

Kamacıoğlu, “bu rakam da 77 milyon TL’dir. Bunu oy kullanan 200 bin insanımıza böldüğümüzde günlük her ferdin 1 TL FİF’lerden dolayı fazla para harcadığını öngörüyoruz. Peki biz napıyoruz? 15 bin insan 850 firma üretim yapıyor, vergi ödüyor, ülke ekonomisine katkı yapıyor. Bunlar gözönüne alındığında sanayiciye yapılan FİF’in artı ve eksisini tartışalım. Biz bizi bişeyin korumasını istemiyoruz. Biz haksız para kazanmak istemiyoruz. Biz sadece eşitlik istiyoruz” dedi. BRT

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07/04/2022 11:55