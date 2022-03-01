Kamacıoğlu: Var olan sorunlar daha da artacak

Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Ali Kamacıoğlu, üç kat artacağı öngörülen elektrik ücretlerine sanayicinin veya diğer üreticilerin dayanmasının zor olduğunu belirterek, “Gaza zam geldi sanayici etkilendi. Şimdi de herkeste elektriğe yapılacak zammın endişesi var” dedi.

Uzun zaman elektriğe zam yapılmamasının büyük hata olduğunu, elektriğe kademeli bir şekilde yapılmadı gereken zammın şimdi bir anda ücretlere yansıtılacağını ifade eden Kamacıoğlu, bir anda büyük zam yapılmasından dolayı üreticinin çok olumsuz etkileneceğini, var olan sorunların daha da artacağını vurguladı.

Ali Kamacıoğlu, Haber Kıbrıs Web TV’de yayınlanan “Markaj” programına katılarak Ali Baturay’ın sorularını yanıtladı.

“Pandemi sanayiyi olumsuz etkiledi”

Ali Kamacıoğlu, pandemiden dolayı son iki yılda girdi maliyetlerinin arttığını ve üretimin aksadığını ancak fiyatlara yansıtılmadığını belirterek, “Hammadde bulmada sıkıntı yaşanıyor, işletmelerin kapatılmaması için mücadele veriliyor. Pandemi üretimin önemini artırdı. Sanayi bu ülkenin sigortasıdır. Hükümet güvenoyu alınca sanayiciyi sevip sevmeyeceğini göreceğiz” dedi.

“Ekonomik üst kurul kurulmalı”

Hükümet programına değinen Ali Kamacıoğlu, “Bizim önerilerimiz doğrultusunda ekonomi ve sanayi konusunda program hazırlandı ve hükümet programında yer aldı, hayata geçecek mi göreceğiz. Ekonomi ön planda tutulmalı. Savaş gören Almanya ve Japonya gibi radikal kararlar alınmalı ve ciddi adımlar atılmalı. Hükümetlerin değişmesine rağmen ekonominin devamı ve alınan kararların etkilenmemesi için ekonomik üst kurul kurulmalı. Ülkenin önünü açmak için akıl birliği yapılarak katkı koymak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

“Rusya-Ukrayna savaşından KKTC de etkilendi”

Rusya-Ukrayna savaşından dolayı KKTC’nin etkilendiğini belirten Kamacıoğlu, “Ülkemize hayvan yemi ve ekmeğin hammaddesinin geldiği yerde savaş var. Tedarikçilerin 4- 5 aylık bir stoku var. Yüzde 80’ni Rusya’ya giden narenciye ihracatımız da etkilenecek” şeklinde konuştu.

“3 kat artacak elektrik zammına dayanmak zor”

Elektik zammının üretimi olumsuz etkileyeceğini belirten Kamacıoğlu, “Gaza zam geldi sanayici etkilendi. Şimdi de herkeste elektriğe tapılacak zammın endişesi var. Uzun zaman elektriğe zam yapılmadı, seçimlerden dolayı zamlar ertelendi. Elektriğe kademeli bir şekilde yapılmalıydı. Elektrik ücretinin 3 kat artacağı öngörülüyor. Bir anda büyük zam yapılmasından olumsuz etkileneceğiz” dedi.

Kamacıoğlu, bu zamma sanayicinin ve tüm üreticilerin dayanmasının zor olacağını, var olan sorunları daha da artıracağını vurguladı.

“Buğday üretimine tekrar başlamalıyız”

Savaş olan bölgeden olmasa da buğdayın bir şekilde ülkeye getirileceğini ancak pahalı olacağını anlatan Kamacıoğlu, “Daha önce üretimden vaz geçtiğimiz buğday üretimine tekrar başlamalıyız, en azından ülke ihtiyacının yüzde 20’sini üretmeliyiz” ifadelerini kullandı.

“Ödediğimiz 2 bin TL tutarındaki sigortanın karşılığını çalışanlar alamıyor”

Devletin reel sektöre verdiği prim desteğinin sona ermesiyle ilgili soruyu yanıtlayan Kamacıoğlu, asgari ücretin artmasının ardından reel sektöre destek priminin artarak sürmesi gerektiğini vurguladı.

Kamacıoğlu, “Süresiz destek verilmesini istemedik ancak dünya standartlarında prim desteği verilmeli. Geçmişte yapılan hatalardan dolayı erken emekliler yaratıldı. Bunların karşılanması için yüksek miktarda yatırım yapılıyor. Türkiye’de yüzde 8, Güney Kıbrıs’ta yüzde 11 olan yatırımlar bizde yüzde 28’dir. Ödediğimiz 2 bin TL tutarındaki sigortanın karşılığını çalışanlar alamıyor. Hastanelerden yararlanamıyor. Devlet bana bıraksın çalışanıma vereyim, sağlık sigortası çıkarayım” dedi.

“Güvercinlik’te serbest bölge sanayi bölgesi yapılmalı”

Güvercinlik’te yapılması planlanan sanayi bölgesiyle ilgili son durumun ne olduğu konusunda herhangi bir bilgi olmadığını beliren Kamacıoğlu, Güvercinlik’te yapılacaksa serbest bölge sanayi bölgesi yapılması gerektiğini söyledi.

Kamacıoğlu, “Mağusa’daki sanayi buraya taşınmalı. Kendi enerjisini üretecek bir yapıya kavuşturulmalı. Sanayi bölgelerinde yetkimiz yok ancak temizlik yapıyoruz. Lefkoşa’da bin kamyon Alayköy’de 600 ve Mağusa’dan 300 kamyon çöp attık” diye konuştu.

“Sanayici 11 farklı vergi ödüyor ancak hizmet alamıyor”

Sanayicinin 11 farklı vergi ödediğine ancak hizmet alamadığına işaret eden Kamacıoğlu, “Sanayi Dairesi sanayicilerden para alıyor ancak yeterli hizmet verilmiyor. Belediyeler sadece evsel çöpleri alıyor, diğer atıkları almıyor. Çevre Dairesi, kirlilik konusunda ceza yazmıyor. Yasa hazırladık ancak meclisten geçirilemedi ve kadük oldu. Yeniden yasasının çıkması için çalışacağız” şeklinde konuştu.

“İhracatta artış yaşandı”

Türk Lirası’ndan dolayı ihracatta artış yaşandığına ve 22 kalemde ihracat yapıldığına vurgu yapan Kamacıoğlu, “Hellimi Türkiye ve Arap ülkelerine satıyoruz. Ne kadar çok hellim üretirsek o kadar çok satıyoruz. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye’de seviliyor. Yaptığı gezilerde yanında ekonomik örgütlerden de ekipler gidiyor ve güzel geri dönüşler alınıyor. Dubai’de bu yıl kahve ve zeytinyağı için girişim yaptık. Dubai’ye zeytinyağı sattık. Kahve ihracatı ile ilgili olumlu gelişmeler var” dedi.

“Rumlar, bize Yeşil Hat Tüzüğü’nü kullandırmıyor”

Coğrafi tescil alan hellimin Avrupa Birliği’ne ihracatı konusuna da değinen Kamacıoğlu, “Bir hellim firmasına üretimle ilgili geçici bir izin verildi. Tesis ve üretimi incelenecek, ardından Yeşil Hat Tüzüğü üzerinden AB’ye hellim satılması sağlanacak. Rumlar, bize tüzüğü kullandırmıyor. Rum memurlar zorluklar çıkarıyor. Ya Larnaka ya da Mağsua üzerinden ihracat yapılması için AB ile görüşüyoruz. AB, Rumların bize yaşattığı sorunları biliyor” ifadelerini kullandı.

“Haspolat’ta ticari bir geçiş kapısı açılmasını istiyoruz”

Rum müşterilerin KKTC’ye akın ettiği bir ortamda yeni sınır kapıları açılması gerektiğini ifade eden Kamacıoğlu, Haspolat’ta ticari bir kapı açılmasını istediklerinden kaydetti.

Kamacıoğlu, “Burada sadece büyük ve ağır araçların kullanılmasını istiyoruz. Güney’den 3-4 kat daha ucuzuz ancak kilise baskı yapıyor ve Rumların Kuzeyden alım yapmasının önüne geçiliyor” diye konuştu.

“Yıl boyunca reklam kampanyaları yapılacak”

Üretimin ve ihracatın firmaların gelişimini artırdığına işaret eden Kamacıoğlu, “Yerli üretici ve ürünlerin tanıtımı için yıl boyu reklam kampanyaları yapılacak. Yerli üretimin önemi ve ülkeye getirisi, okullarda öğrencilere ve topluma anlatılacak” dedi.

“Ülkeye zeytin ve zeytinyağı girişi yasaklanmalı”

Ülkeye yurt dışından zeytin ve zeytinyağı girişinin yasaklanması gerektiğini belirten Kamacıoğlu, “Türkiye’ye yurt dışından zeytin ve zeytinyağı girişi yasaktır, orada üretici buna karşı duruyor. Orada üretim için fon konuluyor. Ülkemizde de ülkeye zeytin ve zeytinyağı girişi yasaklanmalı. Bizim zeytinimiz ve zeytinyağımız gelenlerden çok daha kalitelidir. KKTC’de de ihracat fonu yanında üretim için de fon konulmalı. İhracat fonuna katkı yerine kullanılan ham maddeye katkı verilsin. Üretelim, ülke içinde ucuza ürün verelim” dedi.

“Yatırım yapacağız ancak kredi bulamıyoruz”

Sanayicilerin yaşadığı parasal sorunlardan da bahseden Kamacıoğlu, “Döviz krizinden dolayı yerli bankaların kredi verme imkânı kalmadı. Yatırım yapacağız ancak kredi bulamıyoruz” diye konuştu.

“Harup ununun kilosu Avrupa’da 10 dolardır”

Harup unu konusunda Avrupa’da büyük talep olduğuna dikkat çeken Kamacıoğlu, “Harup ununun kilosu Avrupa’da 10 dolardır. Biz harupun kilosunu 12 TL’ye satıyoruz. Harup unu olarak satarsak para bizde kalacak. Harup ağaçlarına iyi bakılmalı ve ihracatı yapılmalı” ifadelerini kullandı.

“AB, yardım konularında bizi üvey evlat yerine koyuyor”

Avrupa Birliği’nin yaptığı yardımlar konusunda Güney ve Kuzey Kıbrıs arasında adaletsiz davrandığını ifade eden Kamacıoğlu, “AB yardım konularında bizi üvey evlat yerine koyuyor. Güney’deki firmalara büyük paralar verilirken, bize çok az kaynak ayrılıyor. Adaletsiz davranıyorlar. En azından onlara verilenin yarısı bize verilmeli. Bu konuda girişimler yapıyoruz, girşimlerimiz sürecek” dedi.

“Avrupa Birliği’nden çıkan İngiltere’nin avantajını kullanmak istiyoruz”

Sanayi Odası’nın yaptığı dış temasları da anlatan Kamacıoğlu, “Güney Kıbrıs’taki Sanayi Odası, kuzeyde göreve gelen sanayi odasını yönetimini tebrik etti. Bir araya gelip konuşmak istedik ancak bizden Kıbrıs konusu hakkında ortak açıklama yapmamızı istediler. Biz üreticiyiz, siyaset yapmak değil üretim yapmak istiyoruz, tekliflerini kabul etmedik. Kıbrıs’taki İngiliz ve Fransız büyükelçileriyle görüştük. Avrupa Birliği’nden çıkan İngiltere’nin avantajını kullanmak ve Mersin Limanı’ndan narenciye ihracatı yapmak istiyoruz” ifadelerini kullandı

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01/03/2022 20:53