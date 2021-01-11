Kamala Harris Vogue kapağında yer aldı

Ünlü moda dergisi Vogue ABD’nini seçilmiş Başkan Yardımcısı Kamala Harris’i kapağına taşıdı. Ancak, aynı zamanda ülkenin ilk siyahi kadın başkan yardımcısı olan Harris’in ten rengi, çekimde ışıklandırma ile oynanarak açıldı. Söz konusu fotoğraflar, tepki çekerken dergiye ve moda endüstrisine yöneltilen ırkçılık suçlamaları yeniden alevlendi.

Moda dergisi Vogue, ABD’nin seçilmiş Başkan Yardımcısı Kamala Harris’i Şubat ayı kapağına taşıdı. Ancak, dün derginin sosyal medya hesabından paylaşılan fotoğraflar, kullanıcıların büyük tepkisine neden oldu.

MODA ENDÜSTİRİSİ, RENKLİ KADINLARIN IŞIĞINI MAHVETMEYE DEVAM EDİYOR



Fakat aynı zamanda ülkenin ilk siyahi başkan yardımcısı da olan Harris, çekimlerde kullanılan ışıklandırma nedeniyle ten rengi oldukça beyaz göründü. Fotoğraflara yorum yapan kullanıcılardan biri, "Kamala Harris, renkli kadınların geldiği ve Vogue'un ışığını mahvettiği diğer tüm kadınlar gibi açık tenli yansıtılıyor" diye yazdı. Bazı kullanıcılar ise Vogue’un baş editörü Anna Wintour’u eleştirdi.



Öte yandan Vogue, New York Post'a yaptığı açıklamada çekimde Harris'in cildinin renginin açıldığını reddetti, ancak açıklama sosyal medya kullanıcıları ve gazeteciler tarafından kabul görmedi.

New York Times yazarı Wajahat Ali, “Bu kadar zor olmamalı. Sanıyorum Anna Wintour'un siyahi arkadaşları veya meslektaşları yok. Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in çekimlerini ücretsiz olarak telefonumu kullanarak yapacağım ve bu Vogue kapağından daha iyi sonuçlanacağından yüzde 100 eminim " ifadeleri kullanarak moda dergisinin çekimlerini sert bir şekilde eleştirdi.



İki fotoğrafı yayınlamlanan Harris, fotoğrafların birinde pembe bir kumaşın önünde, diğerinde ise sarı bir fonun önünde görülüyor.

Bununla birlikte Vogue paylaşımında, iki fotoğraftan hangisini kapak fotoğrafını olarak kullanacağını veya her ikisini de yayımlayıp yayımlamayacağını belirtmedi. Fotoğrafların tümü, 2018'de şarkıcı Beyoncé'yi Vogue için fotoğraflayarak üne kavuşan Tyler Mitchell tarafından çekildi. New York Post'a göre, Harris’in kıyafeti, saç ve makyajına siyasetçinin ekibi karar verdi.

VOGUE EDİTÖRÜ GEÇEN YIL ÖZÜR DİLEMİŞTİ

Diğer taraftan, Vogue yöneltilen ırkçılık suçlamaları sadece Harris’in fotoğraflarıyla sınırlı değil. Geçen yıl Wintour, ABD’deki azınlıklara karşı duyarsız olarak görülen fotoğraf ve makalelerin yayınlanmasıyla ilgili "hatalardan" ötürü personelden özür diledi.



Wintour, "Vogue, siyahi editörleri, yazarları, fotoğrafçıları, tasarımcıları ve diğer yaratıcıları yükseltmek veya onlara yer vermek için yeterli yol bulamadı. Kırıcı veya hoşgörüsüz fotoğraflar veya hikayeler yayınlayarak da hata yaptık. Bu hataların tüm sorumluluğunu almak istiyorum" açıklamasını yapmıştı.



Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump, model eşi Melania Trump’ın dört yıl boyunca hiçbir moda dergisinde yer almamasına tepki göstermiş ve dergilerin editörlerini elitist züppeler olarak tanımlamıştı. Bir önceki First Lady, Michelle Obama ise Aralık 2016'da Vogue'un kapağı da dahil olmak üzere çok sayıda moda çekiminde yer almıştı.

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11/01/2021 11:24