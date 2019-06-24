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Kamboçya'daki inşaat enkazında ölü sayısı 28 oldu

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24/06/2019

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Kamboçya'daki inşaat enkazında ölü sayısı 28 oldu

Güneydoğu Asya ülkesi Kamboçya'nın  güneybatısındaki sahil kenti Sihanoukville'de önceki gün çöken 7 katlı inşaatta  hayatını kaybedenlerin sayısı 28'e ulaşırken, 2 işçi sağ kurtarıldı.

Yetkililer, kurtarma ekiplerinin bugün yürütülen enkaz kaldırma  çalışmaları sırasında 4 işçinin daha cansız bedenine ulaştığını, 2 işçinin ise  yıkıntıdan sağ çıkarıldığını bildirdi.

İki gündür yıkıntılar arasında yaşam mücadelesi veren 2 işçi hastanede  tedavi altına alındı.

Yeni gelişmelerle birlikte can kaybı sayısı 28'e, yaralı ve sağ  kurtulanların sayısı ise 26'ya çıktı.

Çinli bir inşaat şirketine ait lüks konut projesinde yaşanan olayda,  yapının çökmesinin ardından inşaatta geceleyen işçiler yıkıntıların altında  kalmıştı.

Yetkililer, olayın yaşandığı sırada inşaatta yaklaşık 30 işçinin  bulunduğunu kaydederken, yaralı işçilerden biri o esnada içeride 55-60 kişi  olduğunu iddia etmişti.

Polis, inşaatı yapan firmanın yetkilisi oldukları ifade edilen bazı  Çin vatandaşlarını gözaltına almıştı.

 

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TAGS: Kamboçya’daki inşaat enkazında ölü sayısı 28 oldu, haber, kıbrıs,
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