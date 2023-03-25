Kamera görüntüleri incelenecek

Lefkoşa’da meydana gelen “Kanunsuz Patlayıcı Madde Ve Ateşlı Sılah İthalı , Taşıma, Tasarruf Ve Kullanma” suçları ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar Hasan Demirkıran, Funda Alcan, Nimet Kuşan, Şahan Alcan, Mert Deniz Alcan tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis çavuşu Mustafa Mahan olayla ilgili bulguları aktardı. Mahan, 8 Mart 2023 – 24 Mart 2023 tarihleri 09.51-21.00 saatleri arasında Yenikent Lefkoşa adresinde sakin zanlılar Hasan Demirkıran, Funda Alcan, Nimet Kuşan, Şahan Alcan, Mert Deniz Alcan Girne Turizm Limanından plakası ve sürücüsü henüz tespit edilemeyen bir tır içerisinde yetkili makamlardan alınmış herhangi bir izinleri olmaksızın Türkiye’ den KKTC’ ye ithal ettikleri 5 kutu 16 lı, 1 kutu 15 li Venüs marka havai fişek, 10 adet 9 mm çapında kurusıkı fişek, 1 adet 4918-T Zoraki marka kurusıkı tabanca ve 1 adet şarjörü Girne’den Lefkoşa’ daki ikametgahlarına taşıyıp, tasarruf ederek, henüz daha sayısı tespit edilemeyen havai fişekleri ikametgahlarının arka bahçesinde patlatmak suretiyle kullandıklarını mahkemeye aktardı. Polis konu havai fişekler ve kurusıkı fişekler ve tabanca ile şarjörü mahkeme emri gereği yapılan arama sonucu zanlıların ikametgahı içerisinde bulunarak emare olarak alındığını ve zanlıların suç üstü olarak tutuklandığını söyledi. Polis olay yerinden alınan kamera görüntülerinin inceleneceği, zanlı Hasan Demirkıran’ın vermiş olduğu ifadenin teyit ve tekzip edilmesi gerektiği ayrıca sözkonusu ital edilen patlayıcıların miktarının henüz netlik kazanmadığını belirterek ilk etapda zanlıların 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Polis şahadeti üzerine söz alan zanlı Hasan Demirkıran deprem zede olduklarını Türkiye’den buraya gelirken koliler arasında bunları getirdiiğini yasak olduğunu bilmediğini. Ayrıca söz konusu suçla diğer zanlıların bağlantısı olmadığını konu fişekleri kendisinin patlattığını söyledi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Özge Uğraşın zanlıların soruşturma maksaltı ilk etapda 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi. (Kamalı Haber)

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25/03/2023 16:28