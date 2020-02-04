Kamera görüntülerinden tespit edildi

Lefkoşa'da meydana gelen sirkat suçundan tutuklanan Emmanuel Bassey teminat amaçlı mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Gültekin Sancar, Lefkoşa adli şubede görevli polis zanlının 30 Aralık 2019 tarihinde meydana gelen sirkat suçundan yakalandığını söyledi. Polis, zanlının 30 Aralık 2019 tarihinde YDÜ spor salonu içerisindeki soyunma odasındaki bankın üzerindeki Bashir Ahmede ait samsung A50 marka cep telefonu sirkat ettiğini, 1 Şubatta temin edilen kamera görüntülerinden tespit edilerek mahkeme emri gereği tutuklandığını söyledi. Polis, aynı gün zanlının evinde yapılan aramada emarenin bulunmadığını, zanlının bazı beyanlarda bulunduğunu, soruşturmanın tamamlandığını belirterek, zanlının mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının ilerde görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı yurtdışına çıkışının yasaklanmasına haftada 1 gün en yakın polis karakoluna ispatı vücutta bulunması, 3 binTL nakdi teminat yatırması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

(Kamalı Haber)

04/02/2020 17:45