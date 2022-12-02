Kamerun 1-0 Brezilya

2022 FIFA Dünya Kupası'nda Brezilya, G Grubu'ndaki üçüncü maçında Kamerun, Brezilya'yı Aboubakar'ın 90+2. dakikada attığı golle 1-0 yendi. Bu sonuçla Sambacılar adını lider olarak son 16'ya yazdırırken, Afrika temsilcisi ise turnuvaya veda etti.

2022 FIFA Dünya Kupası G Grubu üçüncü maçında Kamerun ile Brezilya karşı karşıya geldi.

Lusail Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Kamerun 1-0 kazandı.

Kamerun'a galibiyeti getiren golü 90+2. dakikada Vincent Aboubakar kaydetti.

Gol öncesinde sarı kartı olan Aboubakar, gol sevincinde formasını çıkardığı için ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

Bu sonuçla Brezilya 6 puanla Dünya Kupası'nda son 16'ya yükselirken Kamerun ise 4 puanda kalarak evine döndü.

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02/12/2022 23:06