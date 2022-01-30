Kamerun Afrika Uluslar Kupası'nda yarı finale yükseldi

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30/01/2022

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Kamerun Afrika Uluslar Kupası'nda yarı finale yükseldi

2021 Afrika Uluslar Kupası'nda Gambiya'yı 2-0 yenen Kamerun, yarı finale yükseldi.

Corona virüs salgını nedeniyle bir yıl ertelenen turnuvanın çeyrek finalinde Gambiya ile ev sahibi Kamerun, Douala kentindeki Japoma Stadı'nda karşılaştı.

Kamerun, 50 ve 57. dakikalarda Karl Toko Ekambi'nin kaydettiği gollerle 2-0 galip gelerek son 4 takım arasına kaldı.

Turnuvada 5 kez şampiyonluk yaşayan Kamerun, Mısır-Fas maçının galibiyle 2 Şubat'ta oynanacak yarı finalde karşılaşacak.

 

30/01/2022 11:07
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TAGS: Kamerun Afrika Uluslar Kupası’nda yarı finale yükseldi
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