Kamerun turladı; Omar Colley'nin ülkesi Gambiya elendi

Kamerun'un Afrika Uluslar Kupasında Gambiya’yı yenerek bir üst tura çıkması sokaklarda coşkuyla kutlandı.



Fildişi Sahili'nin ev sahipliği yaptığı Afrika Uluslar Kupası C Grubu'nda Gambiya ve Kamerun karşı karşıya geldi.



Kamerun’un başkenti Yaounde’de Kamerunlular maçı kafe, restoran ve meydanlarda kurulan dev ekranlarda izledi.



Kamerun'un Gambiya’yı 3-2 yenmesinin ardından taraftarlar başkent sokaklarını sloganlar atarak ve dans ederek şenlik alanına çevirdi.Beşiktaş forması giyen Omar Colley için de turnuva sona erdi.

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