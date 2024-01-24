Kamerun turladı; Omar Colley'nin ülkesi Gambiya elendi

Kamerunlular, Gambiya galibiyeti sonrası milli takımlarının Afrika Kupası'nda bir üst tura çıkmasını kutladı. Gambiya forması giyen Beşiktaş oyuncusu Omar Colley için de turnuva sona erdi.

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24/01/2024

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Kamerun turladı; Omar Colley'nin ülkesi Gambiya elendi

Kamerun'un Afrika Uluslar Kupasında Gambiya’yı yenerek bir üst tura çıkması sokaklarda coşkuyla kutlandı.

Fildişi Sahili'nin ev sahipliği yaptığı Afrika Uluslar Kupası C Grubu'nda Gambiya ve Kamerun karşı karşıya geldi.

Kamerun’un başkenti Yaounde’de Kamerunlular maçı kafe, restoran ve meydanlarda kurulan dev ekranlarda izledi.

Kamerun'un Gambiya’yı 3-2 yenmesinin ardından taraftarlar başkent sokaklarını sloganlar atarak ve dans ederek şenlik alanına çevirdi.Beşiktaş forması giyen Omar Colley için de turnuva sona erdi. 

24/01/2024 10:02
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TAGS: Kamerun, Gambiya, Afrika Kupası,
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