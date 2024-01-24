Kamerun turladı; Omar Colley'nin ülkesi Gambiya elendi
Kamerunlular, Gambiya galibiyeti sonrası milli takımlarının Afrika Kupası'nda bir üst tura çıkmasını kutladı. Gambiya forması giyen Beşiktaş oyuncusu Omar Colley için de turnuva sona erdi.
24/01/2024
Kamerun'un Afrika Uluslar Kupasında Gambiya’yı yenerek bir üst tura çıkması sokaklarda coşkuyla kutlandı.
Fildişi Sahili'nin ev sahipliği yaptığı Afrika Uluslar Kupası C Grubu'nda Gambiya ve Kamerun karşı karşıya geldi.
Kamerun’un başkenti Yaounde’de Kamerunlular maçı kafe, restoran ve meydanlarda kurulan dev ekranlarda izledi.
Kamerun'un Gambiya’yı 3-2 yenmesinin ardından taraftarlar başkent sokaklarını sloganlar atarak ve dans ederek şenlik alanına çevirdi.Beşiktaş forması giyen Omar Colley için de turnuva sona erdi.