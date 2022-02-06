Kamerun'dan Aboubakar'la müthiş geri dönüş

2021 Afrika Uluslar Kupası'na ev sahipliği yapan Kamerun, Ahmadou Ahidjo Stadı'nda oynanan üçüncülük maçında Burkina Faso ile karşılaştı.

Burkina Faso, 24. dakikada Steeve Yago, 45. dakikada Andre Onana (kendi kalesine) ve 49. dakikada Jibril Cheick Ouattara'nın golleriyle rakibi karşısında 3-0 öne geçti.

Aboubakar'dan Kamerun'a hayat öpücüğü

71. dakikada Stephane Bahoken ile farkı ikiye indiren Kamerun, eski Beşiktaşlı Vincent Aboubakar'ın 85 ve 87. dakikalardaki golleriyle beraberliği yakaladı.

Normal süresi 3-3 sona eren karşılaşmanın kazananını belirlemek için seri penaltı atışlarına geçildi. Bu bölümde rakibine 5-3 üstünlük sağlayan Kamerun, turnuvanın üçüncüsü oldu.

Kupanın finalinde Senegal ile Mısır, Olembe Stadı'nda TSİ 22.00'de karşı karşıya gelecek.

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06/02/2022 10:04