Kamil Kolcu - Birazcık böyle bir spor

En başta spor dopingsiz olmalı.

Sporun yönetim erki, siyasetten uzak tam bağımsız yapısıyla yönetmeli sporu…

Spor Dairesi, ağır hantal yapısından kurtularak, teknolojik gelişmeler takip etmeli, çağa uymalı.

Spor Dairesi Yönetim Kurulu tam bağımsız olmalı.

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Federasyonlar yurt dışında temsiliyet elde eden, başarılı olan sporculardan “kurs ücreti” almamalı.

Federasyonların antrenör sayısı sporcu sayısından daha az olmalı.

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Bisiklet yolları olmalı her bölgede.

Olanlarda sadece bisiklet sürülmeli.

Mahalle aralarına basketbol sahaları yapılmalı.

Çeşitli sporların yapılabileceği, çocukların kas ve kemik yapısının gelişimine uygun alet edevat kurulmalı.

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5-15 yaş arasındaki çocuklara AĞIRLIKLARLA antrenman yaptırılmamalı.

Her bölgede elit spor okulları açılmalı.

Uluslararası diplomaya sahip altyapı antrenöreler getirilmeli.

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Futbolda yabancı sayısı biri geçmemeli. Ya da hiç olmamalı.

Atletizm ülkeye yayılmalı.

Cimnastiğe futboldan daha fazla önem verilmeli.

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Okullarda beden eğitimi derslerinin süreleri artırılmalı.

Verimli beden eğitimi öğretmenleri dikkate alınmalı.

Okul sporlarında değişemeyen voleybol Gazimağusa’da, atletizm Güzelyurt’ta mantığı yıkılmalı.

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Spor federasyonlarının mali yapıları, yurt dışında katıldıkları etkinliklerdeki başarıları adam akıllı denetlenmeli.

Yurt dışına çıkacak spor kafilelerine spor basını verilmeli, mutlaka Spor Dairesi’nde bir yetkili gitmeli.

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Milli Olimpiyat Komitesi tam kapasiteyle çalışmalı.