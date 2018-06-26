Kamil Kolcu - Alan yoksa kaldırıma pota kur

Öncelikle, hafta sonu yapılan yerel seçimlerde kazanan tüm başkan ve meclis üyelerini kutlarım.

Seçim sürecinde yapılan açıklamaları takip etmeye çalıştım, kapı kapı dolaşılarak dağıtılan bildirileri okumak için zaman ayırdım.

Birçok güzel ve yeni projenin yanında geçmişte yapılanlar kaliteli resimlerle ve yazılarla halkın gözüne sokulmaya çalışıldı.

Sonuç olarak halk gidip oyunu verdi, kazanan kazandı.

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Hemen hemen her belediye başkanı övüne övüne, ‘parklar kaldırımlar yaptık, altyapısı tamam bir belediyemiz var’ cümlesini kullandı, kullanıyor.

Yeni dönemde belediyelerin “spora daha fazla ağırlık” vermesi gerektiğine inanıyorum.

Özelde bölgelerinde kalkınacak spor, genelde ülkeye yansıyacak.

Bölge kulüplerine yardım yapmakla spora hizmet tam olmuyor.

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Güzelyurt’ta salon var, salonda maç yapacak takım yok.

Zor mu yani belediyenin önderliğinde bir basketbol, voleybol, hentbol, badminton takımı kurmak.

Keza Gönyeli’de, Gazimağusa’da, Lefkoşa’da, Girne’de, Mehmetçik’te zor mu yani.

Tüm belediyeler bir spor branşında faaliyet gösterse takımı olsa kötü mü olur.

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Sokaklarda basketbol potaları olsa mesela…

Çocuklar oynasa, hayal kursa, enerji atsa fena mı?

Ha diyeceksiniz alan mı kaldı sokaklarda.

Her tarafta binalar.

Çarpık çarpık.

Ancak belediyeysen, devletsen ve de çıkarın yoksa sokaktaki vatandaştan, plan ve projeyi düzgün yapabilirsen her mahalleye sokağa spor alanları yapmak mümkün.

Spor alanı yapacak alan mı bulamadın, kaldırıma bir ağaç eksik ek, bir pota kur kaldırımın üstüne, yüzü asfalta baksın yeter.

Kasis koy, arabalar yavaşlasın yeter.

Kısacası kurun spor komitelerini çalışsın.