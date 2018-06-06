Kamil Kolcu - “Okul Sporları Olimpiyatları”na ne derseniz



Ülkede o kadar sportif olay varken, futbol milli takımımız Londra’da Conifa Kupası’nda final kapsına yaklaşmışken, vücut geliştirme doping skandallarıyla çalkanırken, Yiğitcan Hekimoğlu, başarıdan başarıya koşarken nerden çıktı bu soru diye sorabilirsiniz

“Kalıplaşmış ve günü kurtarıcı” sportif etkinlikleri 50 yıldan fazla bir süredir yapmıyor muyuz bu ülkede.

Sıkılmadık mı?

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Neden böyle bir projeyi hayata geçirmeyelim ki.

Okul demek eğitim demek sadece sınıflarda yapılan derslerle mi sınırlıdır yani.

Matematik, Türkçe, İngilizce, kolej sınavlarına ya da üniversiteye hazırlıktan ibaret midir eğitim.

Spor ve beden eğitimi “temel eğitimin” neresindedir?

Okullarda “Spora bol bol yer var, rekabet, üstünlük kazanmak gibi kavramları eğitime sokmayı düşünme” felsefesini oluşturamaz mıyız.

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Bu bilgilerin ve düşüncelerin ışığında, GELİN YENİ EĞİTİM ÖĞRETİM yılında spora okullarda daha fazla önem verelim.

Okul Sporları Olimpiyatları’nı adı altında bir organizasyon yapalım, olimpik ruhu kazandıralım çocuklarımıza.

Belirlenecek merkezi bir yerde bir ay veya süresi tartışılarak da bulunacak zaman dilimlerinde ülkenin tüm okullarını toplayalım.

Tüm “olimpik branşlarda” okullu sporcular mücadele versin.

Yarışsın, ter döksün.

Sosyalleşsin.

Tanışsın.

Kaynaşsın çocuklar.

Ne dersiniz?