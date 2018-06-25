Kamil Kolcu yazdı - “Doping”  yöneticilik itiraflar… Ve 100 bin TL

Ülkenin en büyük sorunları ekonomi ve dışa açılamamak gibi görünse de aslında buz dağının altında yatan sorun daha ciddi boyuttadır. “Uyuşturucu” ve “kullanım yaşı” çok ciddi bir sorun olmakla birlikte, güzel vücut yapmak için kullanılan yasaklı maddeler ve denetimsizlik “uyuşturucu maddeler” kadar ciddidir.

Kullanıcı sayısı artıyor.

Bir yerlerden bazı yollarla ülkeye yasaklı maddeler giriyor.

Ülke gençliği ve sporcular ciddi tehlike altındadır.

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Geçtiğimiz ay ülkemizde Dünya Vücut Geliştirme Şampiyonası adı altında yapılan şampiyonadaki “doping skandalının” ardından yaşanan süreçte, yöneticiler, sporcuları, sporcular yöneticileri, salon sahipleri federasyonu, federasyon salon sahiplerini ilaç kullanımı ve/veya kullandırılması yönünde suçluyor, tehditlere varan cümleler sarf ediliyor.

Başkan basın toplantısı düzenliyor, kullandığı cümleler neticesinde tüm spor salonlarını zan altında bakıyor.

Sonuç, “Hangimiz kullanmadık doping ve hangimiz sporcu yetiştirmede bazı yollara başvurmadık” cümleleri telefon kayıtlarına giriyor, sosyal medya hesaplarında açık aleni yazılıyor.

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Federasyon, yönetim şeklini eleştirenleri dopingciler diye suçluyor, kendince delil topluyor.

Federasyon yönetim şeklini eleştirenler, federasyonun sporcuya verdiği zararları gözler önüne seriyor.

Sporculara yapılan haksızlıkları, tehditlerini belgeliyor, başarılı sporculara verilen ödül paralarının nasıl alındığını, nereden kullanıldığını buluyor ve belgeliyor.

Yapılan tehditleri polise veriyor, dopingi kullananları kullandıranları belgeliyor.

Havada “dövecem seni” egosu, ölüm tehditleri uçuşuyor.

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Naylon kulüpler işin kaymağı.

Antrenör sayısı, sporcu sayısından fazla olan bir yapı...

Şampiyon sporcu Sami Hamidi’yi yok eden bir çatı.

Türkiye şampiyonu kadın sporcunun ödül parasının alındığı bir hırs…

İtalya’da derece alan Mustafa Behlül’e “Senin önünü açmayacam. Bundan sonra senin arkanda değilim” diyen bir başkan.

Başkanın da yer aldığı “Teknik Komitede” ki bu komite sporcuların seçimini yaparmış “ilaç” muhabbeti.

Hakem kararlarına bile müdahale edildiği bir düşünce.

Genç sporculara baskı yaparak ifadeler yazdırılıp, salon sahipleri suçlandırılıyor. ‘Bana ilaç verdi falan filan’ cümleleri yazın deniliyor gençlere.

Bu da yetmezmiş gibi çocuğun fotosu ailelere özel mesaj olarak gönderilip, ‘aha bizi eleştirenle bu çocuğu bu hale getirdi’ denip şikayetçi olun diyor federasyon yönetimi.

Olimpik branşı olan halterin H’si ile ilgileneceği yerde ali cengiz oyunlarına başvurmanın mantığını anlamak mümkün değil.

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Eğri oturalım doğru konuşalım.

Bana göre sorun ciddi.

HEM DE TRAFİK SORUNU, UYUŞTURUCU SORUNUNDAN DA CİDDİ.

Yapılması gerekenler ise basit.

Ya federasyon yöneticileri iki ellerini başlarının arasına alacak ve yönetim şeklini gözden geçirecek. Sporcularını, salonlarını kucaklayacak.

Ya, tek tek branşlarını ayıracak.

Ya da Başbakanlık, Spor Dairesi bu işe el atacak.

Çünkü bu federasyon faaliyet yapmak ve faaliyetlerini “sağlıklı” bir şekilde sürdürebilmesi için devletten yüz bin TL alıyor.