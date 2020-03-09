Kamil Kolcu yazdı: Aklımda deli sorular… Ve başkanımızla Yiğitcan 

Hangisi daha önemli?

Başbakan Ersin Tatar’ın devletin bütçesiyle Londra’ya gidip mezun olduğu okulunun önünde “resim” çektirmesi mi? Yiğitcan Hekimoğlu’nun dünyaya “koşturma” mücadelesi mi?

Başbakan’ın Kayseri’de “kasaplık” yapması mı daha önemli yoksa Yiğitcan Hekimoğlu’nun “beslenme giderleri ile kamp giderlerinin karşılanması mı?

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Bir önceki Spor Dairesi Müdürü Alkan Değirmencioğlu ile şimdiki yönetimin arasındaki asılsız suçlamalar mı daha önemlidir Yiğitcan’ın olimpiyatlara hazırlanmasından…

Devlette “devamlılık ilkesini” hayat geçirmekmidir önemli yoksa bir önceki yönetimi suçlamak mı?

Yada personelle uğraşıp, sporun çarpık düzenine dokunmayı unutmak mıdır önemli.

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Şimdi bu sorunlara yanıt verelim.

Yiğitcan’a karşı bir kampanya var.

Yok, Türkiye adına yarışırmış, yok ona Türkiye gerekli maddi yardımı yaparmış.

Evet, bunlar doğru.

Ancak bakış açısı yanlış.

Yiğitcan koşacak.

İşi bu.

Koşmak.

Türkiye Atletizm Federasyonu’nun belirlediği programların dışına antrenörü çıkılması gerektiğine inanıyorsa ve ekstra katkı istiyorsa biz vermek zorundayız.

Yiğitcan’ı bir “idol olarak” korumak varken, 20-30 bin TL’yi mi bakacak koskocaman devlet.

Onun koşmasına yardımcı olmak temel görevdir.

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İki başlılık her zaman sorun çıkarır.

Çünkü bir baş tophane der, diğer baş hastane.

Bunun örnekleri var geçmişte.

Hem UBP, hem CTP’nin erkinde bulunduğu dönemlerde spor, bu iki başlılıktan, makam karmaşasından çık çekmiştir.

Şimdilerde de aynısını yaşıyoruz.

Daire Müdürü Mehmet Özbilgehan ile yönetim kurulu Başkanı Kemal Deniz Dana “uyumlu” çalışamıyor.

Spora hizmetten çok, kimin ön plana çıkacağı yarışı yapılıyor.

09/03/2020 10:04