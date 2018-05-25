Kamil Kolcu yazdı: Çocuklar...

Gerçek şu ki hayatın bir çok alanında 'kayıplar' yaşayan bir toplumuz.

Özümüzü kaybetmemek adına çırpına duralım, gelişen dünya ve denizin öteki tarafındaki ülkenin empoze ettiği yaşam tarzına bürünüyoruz.

Hasır sandalyelerden 'gave tepsilerini' kaybederken, potinlerin çoğaldığını görüyoruz cami önlerinde.

Ve çoğalan “Babam sağolsun” yazıları arabaların arkasında...

Kapıları kilitleyip gidiyoruz gomşuya...

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Çocuklarımızı kaybediyoruz sokakta...

Oyun oynamadan büyütüyoruz…

Gelişen teknoloji hızına bunu bağlamak mümkün olsa da, gelişen mahalleleri, daralan oyun alanlarının da buna etkisi büyük.

Hareket kapasitesini geliştirmeden, hayal güçlerinin oyun oynamadan geliştiğine tanık oluyoruz, sihirli filmlerin ışığında...

Oyuncaklarla oynamadan büyüyorlar...

Ve dizlerini yaralamadan, potinlerini delmeden, kirlenmeden....





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O kadar önemlidir ki sokakta oyun.

O kadar büyüktür ki çocuğa etkisi, hiçbir eğitimle karşılayamazsınız bunu...

Motorik özellikleri gelişir....

Fiziksel kapasitesi artar...

Ruhsal dünyasında pozitiflik yaşanır.

Hayal gücü gelişir.



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Sokak oyunlarını oynamayan çocuklar büyüyor.

Yetkili bakanlıklar, hatta hükümet bu konuda adım atmalıdır.

Projeler, planlamalar yapılıp, sokaklardaki oyun alanlarını geri vermenin yollarını aramalıdır.