Kamil Kolcu yazdı: Kapadın da gidin

Yiğitcan Hekimoğlu’na yapılan ülke sporuna ihanettir.

Vallahi kapadın.

Eğer bir ülkede olimpiyat hedefi olan bir sporcu gerekli desteği alamıyorsa kapadın dükkânları gidin.

Spor Dairesi’ni da kapadın.

Başbakanlığı da…

Cumhurbaşkanlığı’nı da…

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Milli atlet Yiğitcan Hekimoğlu, devletin kendilerine yardım “etmemesine” büyük tepki gösterirdi.

Buraya dikkat KKTC devletinin “Yardım etmemesine” tepki gösterdi.

Ve devam etti.

“Hatta haykırıyorum! Yalnız bıraktınız. Bize ne başka ülkelerle ne de rakiplerle savaşmaya olanağı vermeden içimizde parçalamaya çalıştınız. Dilinizde bir ambargo kelimesi sakız etmiş sizler varken, biz ayağımıza paspas ederken sadece izlediniz.

Onca umuda, emeğe, alın terine yazıktır. Haykırışım tüm bu sistemsiz sistemin içinde olan ve buna sebebiyet veren herkesedir”

Bunu sıradan bir vatandaş söylenmiyor be arkadaşlar.

Sporun anasını yapan bir sporcu ve antrenörü söylüyor.

***

Gerçi bu ilk değil ki.

Bu ülkede hedef büyülten her sporcu bunlarla karşılaştı geçmişte.

Biraz düzelirik dedik ama olmadı.

Habire torpil habire rant kavgası.

Hangi parti işe ne kadar kişi alacak tartışması.

Hangi federasyona ne kadar kıyak geçilecek kavgası.

Bana göre, Yiğitcan Hekimoğlu’nun ve antrenörü Celal Keleş’in sistemleri ülke sporunun ve sporu yönetenlerin çöktüğü noktadır.

Kimse hamaset okumasın.

Ya destek vereceksiniz.

Ya da koltuklardan kalkacaksınız.

Bir bir daha iki...

03/03/2020 12:58