Kamila Valieva'ya 4 yıllık men cezası

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30/01/2024

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Kamila Valieva'ya 4 yıllık men cezası

2022 Pekin Kış Olimpiyatları'nda doping testi pozitif çıkan Rus buz pateni sporcusu Kamila Valieva, 4 yıl müsabakalardan men edildi. Valieva'nın yer aldığı Rus takımının altın madalyasının, ABD Buz Dansı Takımı'na verilmesi kararlaştırıldı.

2022 Pekin Kış Olimpiyatları'ndan bu yana devam eden doping bilmecesi nihayet son buldu.

2022 Pekin Kış Olimpiyatları'nda altın madalya kazanan 15 yaşındaki Rus buz pateni sporcusu Kamila Valieva'nın dopingli olduğu kesinleşti.

Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS), Valieva'nın buz dansı takım kategorisindeki altın madalyasını iptal etti.

Valieva, ayrıca 4 yıl süre ile müsabakalardan men edildi. Valieva'nın cezası, 2026'da İtalya'da düzenlenecek Kış Olimpiyatları'nda önce sona erecek.

Olimpiyat altını ise yarışmada ikinci olan Amerika Birleşik Devletleri takımına verilecek.

30/01/2024 22:39
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TAGS: Kamila Valieva
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