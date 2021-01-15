Kamiloğlu: Sinovac aşısının yan etki sıkıntısı yok

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr Emine Kamiloğlu, “Aşıyı olmak hiç aşı olmamaktan iyidir” dedi. Dr Emine Kamiloğlu, Sinovac aşısının yan etki sıkıntısı olmadığını belirterek, aşının etkinliği yüzde 50 olsa da ağır hastalık geçiren veya ölen olmadığına dikkat çekti.

Dr Emine Kamiloğlu’nun paylaşımı:

"Aşıyı olmak hiç aşı olmamaktan iyidir. Normal hayatımıza dönmek için aşı olmamız şart. Başka şansımız yok. Ulaştığınız ilk aşıyı yaptırınız. Hem kendiniz, hem çevreniz için. Sinovac aşısının yan etki sıkıntısı yok. Etkinlik %50 olsada ağır hastalık geçişten veya ölen kimse olmadı. Bu noktada bu bile pandemiyi kırmak için yeterli"

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15/01/2021 09:57