Kamiloğlu: Virüs açık havada da bulaşır

Bu Memleket Bizim Platformu’nun bugün saat 17.00’de düzenleyeceği “Federasyon Yolunda Birlikte” isimli miting öncesi Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Doç. Dr. Deren Oygar'ın uyarı yapmasının ardından Pandemi Hekimlerinden Emine Kamiloğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bu akşam gerçekleştirilecek eyleme katılacaklara çağrı yaptı.

Dr. Emine Kamiloğlu, eylem, miting ve törenlerle ilgili Üst Komite'nin almış olduğu azami 50 kişi katılım kuralına işaret ederek, “Tüm halka eylem çağrısı yapmak bütün emeklerimizi çöpe atmak demektir” dedi.

Kamiloğlu paylaşımında, “Herkesin siyasi görüşü kendini ilgilendirir, kimse de eleştiremez. Ülke hepimizin ve bu ülke uğruna neler yapabileceğimizi kimse tahmin bile edemez. Ancak pandemi döneminde, üstelik de üst kurulun 50 den fazla kişinin bir araya gelmemesi ile ilgili karar ortadayken tüm halka eylem çağrısı yapmak bütün emeklerimizi çöpe atmak demektir” dedi ve virüsün kurallara uyulmadığı taktirde açık havada da bulaşabileceği uyarısında bulundu.

Öte yandan PCR ile giriş yapılan Bir Zamanlar Kıbrıs dizi filminin Mağusa'da yapılan Galasına tepki gösteren Kıbrıs Türk Tabipler Birliği, Bu Memleket Bizim Platformu’nun düzenlediği eyleme destek belirtti.

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24/04/2021 16:37