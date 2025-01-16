''Kampüs Köpeği Maviş'' kitabı 18 Ocak'ta tanıtılıyor

Yazar Rana Şenol, yeni kitabı "Kampüs Köpeği Maviş" için düzenlenen tanıtım etkinliğinde okurlarıyla buluşmaya hazırlanıyor.

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16/01/2025

''Kampüs Köpeği Maviş'' kitabı 18 Ocak'ta tanıtılıyor

Yazar Rana Şenol, yeni kitabı "Kampüs Köpeği Maviş" için düzenlenen tanıtım etkinliğinde okurlarıyla buluşmaya hazırlanıyor.

Yapılan açıklamaya göre etkinlik, 18 Ocak Cumartesi günü saat 10.00’da Işık Kitabevi ve BLCKBRD Social Cafe'de gerçekleştirilecek.

Çocuklar ve ebeveynlerin davet edildiği etkinlikte, yaratıcı aktiviteler yer alacak. Ayrıca, kitabın ilham kaynağı olan köpek Maviş de etkinlikte bulunacak.

Etkinlikte, henüz 13 yaşında ilk illüstrasyon projesine imza atan Ada Doğa Turgut ile sohbet etme ve Maviş’in patisiyle imzalayacağı kitabı edinme imkânı da sunulacak.

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TAGS: kampüs köpeği maviş, kitap, tanıtım, kıbrıs
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