Kamran Aziz Ankara’da anıldı

Kıbrıs halk müziğinin çağdaş öncülerinden besteci ve söz yazarı Kamran Aziz, TÜRKSOY Genel Sekreterliği’nin ev sahipliğinde Ankara’da düzenlenen etkinlikle anıldı.

TÜRKSOY, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu’nun önerisi doğrultusunda Kamran Aziz’i anma etkinliği gerçekleştirdi. TÜRKSOY Genel Merkezi’nde dün düzenlenen etkinlikte, Aziz’in Türk dünyasının ortak kültürel hafızasına katkıları vurgulandı.

Kültür Dairesi’nden verilen bilgiye göre etkinliğe, KKTC’den Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaimağaoğlu’nun yanı sıra araştırmacı yazar ve TV program yapımcısı Eralp Adanır, müzisyen Nafiz Dölek ve Yakın Doğu Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Neşe Akcan Özlük katıldı.

TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Raev’in açış konuşmasıyla başlayan etkinlikte, Eralp Adanır’ın hazırladığı Kamran Aziz’in hayatını konu alan kısa film gösterildi. Daha sonra düzenlenen panelde Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaimağaoğlu, Kamran Aziz’in müzik ve eczacılık alanındaki çalışmalarının Kıbrıs Türk kültürel kimliğine olan etkisini anlattı. Panelde ayrıca Doç. Dr. Neşe Akcan Özlük, Eralp Adanır ve Başkent Üniversitesi Kıbrıs Türk Tarihi Araştırmaları Merkezi Müdürü Doç. Dr. Mehmet Balyemez de konuşma yaptı.

Etkinlik kapsamında Kamran Aziz’in fotoğraflarından oluşan bir sergi açıldı. Anma programına, KKTC Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu, AK Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM TC-KKTC Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkan Vekili Şamil Ayrım ile Kıbrıs Türk Kültür Derneği Genel Başkanı Tolga Ünsal da katıldı.

Program, müzisyen Nafiz Dölek’in Kamran Aziz’in “Kıbrıslı'm”, “Gelin Geliyor Gelin” ve “Al Yemeni Mor Yemeni” adlı eserlerini seslendirdiği müzik dinletisinin ardından plaket takdimiyle sona erdi.