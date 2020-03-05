Kamran Aziz’’in 3. Ölüm yıldönümü münasebetiyle anma gecesi düzenleniyor

Etkinlik 9 Mart Pazartesi akşamı LTB Bandabuliya Sahnesi’nde, saat 20.00’de başlayacak.

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05/03/2020

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Kamran Aziz’’in 3. Ölüm yıldönümü münasebetiyle anma gecesi düzenleniyor
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Lefkoşa Türk Belediyesi Kıbrıslı Türklerin ilk kadın eczacısı, Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği’nin kurucu üyelerinden, besteci ve sözyazarı Kamran Aziz’’in 3. Ölüm yıldönümü münasebetiyle anma gecesi düzenliyor.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı’nın da katılacağı etkinlik 9 Mart Pazartesi akşamı LTB Bandabuliya Sahnesi’nde yer alacak ve saat 20.00’de başlayacak.

LTB’den yapılan yazılı açıklamaya gore gecede, konuşmaların yanı sıra Kamran Aziz’in eserleri, hayatını adadığı eczanesi ve kendisine ait anıları mini sergi halinde sunulacak. 

05/03/2020 12:36
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TAGS: Kamran, LTB, HARMANCI, Aziz’’in, 3. Ölüm, yıldönümü, münasebetiyle, anma, gecesi, düzenleniyor
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