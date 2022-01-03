Kadın Öyküleri Derneği (KÖDER), kadın öykülerinden oluşan belgesel çekimini Kamran Aziz ile sürdürüyor.

KÖDER’den verilen bilgiye göre, belgesel projesinde, bu kez Kıbrıslı Türklerin ilk kadın eczacısı, Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği'nin kurucu üyesi olan, besteci ve söz yazarı Kamran Aziz’in hayatı belgesel oluyor. Belgeselin çekimleri Asbank sponsorluğunda yapılıyor.

KÖDER, ülkeye değer katan kadınların yaşam öykülerini derlemek, her birinden belgesel hazırlamak, yazıya dökerek kitaplaştırmak amacıyla çalışma başlatmıştı.

Projenin, kadın öykülerinin kayıt altına alınması, geçmişin geleceğe taşınması, yeni kuşaklara ilham vermesi ve toplumsal hafızaya katkı koyması açısından büyük önem taşıdığı belirtiliyor.

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03/01/2022 16:25