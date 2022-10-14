Kamran Aziz’in heykeli AKM'de sergilenecek

Kültür Dairesi, ülkemiz kültür sanatında iz bırakan, topluma mal olmuş sanatçıların heykellerini yaptırarak, Onlar’ı her an görünür ve anılır kılmak amacıyla, Lefkoşa’da ülkenin ilk kültür sanat merkezi olan Atatürk Kültür Merkezi’nin bahçesinde kalıcı olarak sergilemek için girişim başlattı.

İlk heykel, Kıbrıs Türk Halkının diline pelesenk olmuş şarkıları ile tüm yürekleri Kıbrıs sevgisiyle kuşatan Besteci, Söz Yazarı ve Eczacı Kamran Aziz’in heykeli oluyor.

Kültür Dairesi’nden verilen bilgiye göre, Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaimağaoğlu’nun inisiyatifi ile Heykeltraş Ekin Erman’ın hazırladığı heykel maketi, bugün Kültür Dairesi personeline sürpriz bir şekilde sunularak tanıtıldı. Besteci, Söz Yazarı ve Eczacı Kamran Aziz’in akardeonu ile birlikte tasarlanmış ve adı heykeltraşı Ekin Erman tarafından “Kalbimdeki Işık” olarak belirlenen heykelin tanıtımında duygusal anlar yaşandı.

Zaimağaoğlu, Kamran Aziz’in yüreğinden taşan memleket, sanat ve insan sevgisini, mütevazi ve müşvik duruşunu yaptığı heykel çalışmasına incelikle yansıtan Heykeltraş Ekin Erman’ı tebrik ederek, özenli çalışması için teşekkür etti. Erman da çalışma aşamasında Kamran Aziz hakkında çekilmiş belgeselleri izlediğini, Besteci’nin bir çok fotoğrafını incelediğini ve canlı bir modelle çalıştığını anlatarak, bu vesileyle çok daha yakından tanıdığı Sanatçı Kamran Aziz’e saygı ve sevgi duyarak bu duygularını eserine yansıtmaya çalıştığını ifade etti.

Ekin Erman’ın Kültür Dairesi’ne hediye ettiği heykel maketi, Atatürk Kültür Merkezi’nde okur ve sanatseverlerin izlenimine sunuldu.

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14/10/2022 12:37