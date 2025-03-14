KAMTEK, Kalite ve Güvenlikten Ödün Vermeden Sektördeki Liderliğini Sürdürüyor

Çelik işleme, cephe sistemleri, kompozit yapılar, ısıtma-soğutma sistemleri ve kaliteli müteahhitlik hizmetlerinde yüksek standartlar sunan KAMTEK, müşteri odaklı yaklaşımı ve sürekli gelişim anlayışıyla sektördeki güçlü konumunu koruyor.

Geleceğin yaşam alanlarını inşa ederken güvenliği ve sürdürülebilirliği ön planda tutan firma, kalite standartlarını tescilleyen önemli sertifikalara sahip olduğunu bir kez daha kanıtladı. Gerçekleştirilen ISO denetimleri sonucunda KAMTEK, ISO 9001:2015 (Kalite Yönetim Sistemi), ISO 45001:2018 (İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi), ISO 14001:2015 (Çevre Yönetim Sistemi), ISO 10002:2018 (Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi) ve ISO 22301:2019 (İş Sürekliliği Yönetim Sistemi) sertifikalarını güncelledi.

KAMTEK yetkilileri, şirketin kalite ve güvenlikten ödün vermeden sektöre değer katmaya devam edeceğini vurgulayarak, müşteri memnuniyeti ve sürdürülebilirliğin her zaman öncelikleri arasında yer aldığını belirtti.

Güçlü altyapısı ve yenilikçi vizyonuyla KAMTEK, sektördeki öncü rolünü pekiştirirken, güvenli ve sürdürülebilir projeleriyle geleceğe emin adımlarla ilerliyor.