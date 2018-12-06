Kamu – İş kutlama etkinliklerini iptal etti
06/12/2018
Kamu – İş, olumsuz hava şartlarından dolayı yaşananları dikkate alarak bugün düzenleyeceği 30’ncu kuruluş yıldönümü kutlama etkinliklerini iptal etti.
Kamu-iş Genel Başkanı Ahmet Serdaroğlu yaptığı yazılı açıklamada, üyelere seslenerek, “Bugün kutlamak için yapacağımız etkinliğin ertelenmesinden dolayı hepinize üzüntülerimi belirtirken, emek, özgürlük ve barış için kurduğumuz Kamu – İş’e nice başarılı yıllar diler, hepinizi kutlar, esenlik ve başarılar dilerim” dedi.