Kamu – İş kutlama etkinliklerini iptal etti

Kamu – İş, olumsuz hava şartlarından dolayı yaşananları dikkate alarak bugün düzenleyeceği 30’ncu kuruluş yıldönümü kutlama etkinliklerini iptal etti.

Kamu-iş Genel Başkanı Ahmet Serdaroğlu yaptığı yazılı açıklamada, üyelere seslenerek, “Bugün kutlamak için yapacağımız etkinliğin ertelenmesinden dolayı hepinize üzüntülerimi belirtirken, emek, özgürlük ve barış için kurduğumuz Kamu – İş’e nice başarılı yıllar diler, hepinizi kutlar, esenlik ve başarılar dilerim” dedi.







