Kamu çalışanları maaşlarına zam yapıldı

Haber Kıbrıs-Özel

Kamu çalışanları ile kamudan ödenenlere yapılacak zammın yüzde 12,00 civarında olacağı öğrenildi. Maliye Bakanlığı ve Hazine ve Muhasebe Dairesi kaynakları zammın Ağustos başında ödenecek olan Temmuz maaşlarına yansıtılacağını belirtiyor. Öte yandan Maliye Bakanlığı kaynakları maaşlara yapılacak zam ile ilgili genelge hazırlandığını belirterek genelgenin 1-2 güne kadar tamamlanacağı söyledi. Ağustos başında ödenecek olan zamlı maaşlarla ilgili yeni barem tablosu hazırlandığı da öğrenilen bilgiler arasında.

3 bin 500 TL civarında olacak

Bakanlık kaynakları kamudaki en düşük maaşın 3 bin 500 TL civarlarında olacağını söyledi. En yüksek maaşın ise 17 bin 300 TL civarlarında olması bekleniyor. Maaşlara, hayat pahalılığının da ilave edileceği öğrenilen bilgiler arasında.