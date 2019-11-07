Kamu görevlilerine resmi yazım teknikleri hakkında iki günlük eğitim...

Başbakanlık Personel Dairesi tarafından tasarlanan, kamu görevlilerine yönelik “Bürokratik-Resmi Yazım Teknikleri ve Yazım Kuralları” konulu iki günlük eğitimler başladı.

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, Atatürk Öğretmen Akademisi’nde, 14 Kasım’a kadar 300 personele ikişer gün eğitim verileceği, eğitimlerin

Atatürk Öğretmen Akademisi’nin öğretim görevlileri Sezay Özçelik ve Emine Yağcı tarafından verileceği belirtildi.

07/11/2019 19:45