Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanı Kayral: Her türlü desteği vermeye hazır

Sağlık Bakanı Doktor Ali Pilli, bugün Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanı Kamil Kayral ve yönetim kurulu üyeleri ile bir araya geldi. Görüşmede pandemi dönemi ihtiyaç duyulan hemşire alımı konusunda görüş alışverişinde bulunuldu. Başkan Kayral, bu süreçte Sağlık Bakanlığı' na her türlü desteği vermeye hazır olduğunu söyledi.

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30/12/2020 12:15