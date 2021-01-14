Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı bütçesi oy birliği ile onaylandı

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14/01/2021

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Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı bütçesi oy birliği ile onaylandı

Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nin 2021 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı çerçevesinde bugün yaptığı görüşmeler, Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı bütçesinin görüşülüp oy birliği ile onaylanmasıyla tamamlandı.

Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan açıklamaya göre, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı için öngörülen 7 Milyon 141 Bin 700 TL tutarındaki ödeneği oy birliği ile onayladı ve Genel Kurul’a sevk etti.

Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, 2021 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nın komite düzeyinde görüşülmesine yarın devam edecek.

14/01/2021 20:21
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