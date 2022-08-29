Kamu Hizmeti Komisyonu'ndan açıklama...

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29/08/2022

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Kamu Hizmeti Komisyonu'ndan açıklama...

Kamu Hizmeti Komisyonu (KHK), geçtiğimiz haftalarda yazılı sınavları yapılıp tamamlanan öğretmenlik branşlarının sonuçları kesinleştikçe başarılı olan öğretmen adaylarını mülâkata çağırmaya başladığını bildirdi.

KHK'dan yapılan yazılı açıklamada, okullardaki öğretmen eksikliğini 2022-2023 öğretim yılı başlamadan önce hızla gidermeye çalışan Komisyonun bugün itibariyle mülâkatlara başladığı belirtildi.

Sonucu kesinleşen öğretmenlik branşlarının mülakat çağrılarının gün ve saati KHK resmî web sitesi khk.gov.ct.tr adresinden takip edilebiliyor.

29/08/2022 17:37
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TAGS: Kamu Hizmeti Komisyonu’ndan açıklama...
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