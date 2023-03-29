Kamu İhale (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın komitedeki görüşmelerinde sona geliniyor

Cumhuriyet Meclisi, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, “Kamu İhale (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nı görüştü.

Komite, bugün UBP milletvekili komite Başkanı Resmiye Eroğlu Canaltay başkanlığında toplandı.

“Kamu İhale (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nı madde madde görüşen komite tasarının ivediliği olmadığından üçüncü okunuşu ve bütünü üzerindeki oylamasını bir sonraki toplantıya bıraktı.

Komite toplantısına davetli olarak, Merkezi İhale Komisyonu, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu, Rekabet Kurulu ve Kıbrıs Türk Barolar Birliği’nden yetkililer katılarak konu ile ilgili görüşlerini aktardı.

UBP Milletvekili Resmiye Eroğlu Canaltay başkanlığında toplanan Komite toplantısına, CTP Milletvekili Komite Başkan Vekili Fikri Toros, Komite üyesi UBP milletvekilleri Hüseyin Çavuş, Hasan Küçük ve CTP Milletvekili Salahi Şahiner katıldı.

Toplantıya ayrıca UBP milletvekilleri Özdemir Berova, Sadık Gardiyanoğlu, Yasemi Öztürk, CTP milletvekilleri Sıla Usar İncirli, Ürün Solyalı, Devrim Barçın, Erkut Şahali, Ongun Talat, Fazilet Özdenefe, Armağan Candan ile Bağımsız Milletvekili Ayşegül Baybars katıldı.

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29/03/2023 19:33