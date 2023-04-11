Kamu İhale Yasa Tasarısı’nın oylamasında gün bilmecesi

Meclis Genel Kurulu’nda Kamu İhale (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın geneli ve madde madde görüşülmesinin dün tamamlanmasının ardından, tasarının ivediliğinin olmaması nedeniyle oylaması bir sonraki birleşime kaldı.

Meclis kulislerinde ise muhalefet milletvekilleri hükümetin bu tasarının oylanmasını önümüzdeki pazartesine bırakmayıp 48 saat sonrasında bir olağanüstü genel kurul çağrısı yaparak Çarşamba veya Perşembe günü yapma niyetinde olduğunu iddia ediyorlar. Hükümet kanadından ise bu konuda herhangi bir mesaj şu ana kadar verilmiş değil. Normal koşullarda oylamanın pazartesi günü gerçekleştirilecek meclis birleşiminde yapılması bekleniyor.

Olağanüstü bir birleşimin olabilmesi için genel kurula toplanma çağrısının bir gün önceden yapılması gerekiyor.

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11/04/2023 11:30