KAMU-İŞ, 14 TÜK çalışanı ile ilgili açıklama yaptı



Kıbrıs Türk Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş), Toprak Ürünleri Kurumu (TÜK) Yönetim Kurulu kararıyla 2017 yılında mevsimlik işçi statüsünden geçici işçi statüsüne getirilen ancak yaklaşık 1 ay önce Maliye Bakanlığı görüşü sebebiyle Maliye Bakanlığı Mali Bütçe Yasası kapsamında onay alınmadığı gerekçesiyle işten çıkarılmaları istenen ve istihdamlarının gayri yasal olduğu iddia edilen 14 TÜK çalışanı hakkında açıklama yaptı.



Kamu-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu, yaptığı yazılı açıklamada, sendikayla TÜK arasında toplu iş sözleşmesi mevcut olduğu gibi, sendikanın Maliye Bakanlığı nezdinde toplu iş sözleşmesi imzaladığını, Toprak Ürünleri Kurumu’nun 32/1992 sayılı yasayla yönetilen bir kurum olduğunu ifade etti.



Serdaroğlu, Maliye Bakanlığı’nın Bütçe Yasasının, anayasal toplu iş sözleşmesi hakkından veya Kurum’un tabi olduğu 32/1992 sayılı yasadan daha önemli ve öncelikli bir yasa olmayıp, sendikal düzenin ve anayasal hakların Meclis uhdesinde sağlanan haklardan daha önce uygulanmasının düşünülemeyeceğini ifade etti.



Sedaroğlu, “Özelde 14 Toprak Ürünleri Kurumu çalışanımızın yoğun çabalarla, yıllarca ‘mevsimlik işçi’ kapsamında emek ve hizmetlerinin sömürülmesinin önüne geçilmesi adına sağladığımız haklarımızı ve ne de genelde Maliy